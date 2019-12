CASTONGUAY, Gilles



Gilles Castonguay est décédé le 29 novembre 2019 à Gatineau (secteur Aylmer) à l'âge de 85 ans. Il est originaire de Ste-Anne-de-Bellevue.Il nous a quittés dans le calme et la sérénité pour aller rejoindre sa conjointe Suzanne Madore, son père Antoine Castonguay, sa mère Aimée Binette, plusieurs parents et amis.Il laisse dans le deuil son fils Jean Pierre, sa fille Elaine, son petit-fils Antoine (Alexandria) et ses arrière-petits-fils Benjamin et Zachary, sa soeur Muguette (Jean Guy), son frère Pierre (Francine), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille désire témoigner sa reconnaissance à l'équipe du CHSLD d'Aylmer (La renaissance).Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à des organismes de votre choix.La famille de Gilles recevra les condoléances au22025, ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514 457-4440le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 15h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.