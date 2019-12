LESSARD, Fabien



De Saint-Sauveur, le 2 décembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Fabien Lessard, conjoint de Mme Thérèse Robert.En plus de sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jonathan et Sébastien (Caroline), ses petits-enfants, les enfants de sa conjointe Geneviève (Stéphane) et Patrick (Serge), ses soeurs Marjolaine (Robert), Sylvie (Florent) et Nathalie (Hugues), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 décembre de 10h à 12h et de 13h à 15h au salon de la:Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 7 décembre à 15h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.