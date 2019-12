GRAVEL, Etienne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Etienne Gravel, époux de madame Laurence Frenette Gravel, survenu à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 23 novembre 2019, à l'âge de 91 ans.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Alyne), Raymond (Nicole) et Suzanne (Denis), ses petits-enfants Marie-Eve, François, David, Martin, Claudie et Ariane, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Germaine et Madeleine, ses belles-soeurs Luce, Hermine et Pauline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 décembre 2019, de 10 h 30 à 11 h à la :S'ensuivront les funérailles qui seront célébrées à 11 h en la chapelle de la Résidence Funéraire de Laval.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la résidence du domaine des Forges II.