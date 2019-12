LANCTÔT, Sylvain



Le 30 novembre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé Monsieur Sylvain Lanctôt, époux de Madame Suzanne Deshaies.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Deshaies-Lanctôt : Mathieu (Isabelle Benoit-Racette), Guillaume (Valérie Chaumont), Audrey (Samuel Ryc), ses petits-enfants : Corinne, Gabriel et Jeanne ainsi que deux petites-filles à naître. Il laisse également ses frères et sa soeur : Alain (Nicole Auger), France et Stéphane, sa belle-mère Madame Angèle Brisson, ses beaux-frères et belles-soeurs : Michel (Francine Gagné), Francine (Sylvain Bélanger), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave. des Perron, Auteuil, Laval,le samedi 7 décembre 2019 de 17 h 30 à 20 h 50. Suivront des prières en salon.