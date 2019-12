PARENT (née Perron), Hélène



Le 30 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Hélène Perron, épouse de feu monsieur Henri Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Robert) et Émile (Yannick), ses petits-enfants Caroline et Pascal, son ami de coeur Jean-Guy, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.L'exposition aura lieu le samedi 14 décembre prochain de 19h à 21h, ainsi que le dimanche 15 décembre de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 20h au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8La famille recevra les condoléances le lundi 16 décembre dès 10h, en l'église de la paroisse Saint-Maxime, située au 3700, boul. Lévesque Ouest, Laval, H7V 1E8. Les funérailles suivront dès 11h.