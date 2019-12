La collecte de rue de La grande guignolée des médias a lieu jeudi

La collecte de rue de La grande guignolée des médias va se dérouler jeudi avec, comme chaque année, l’objectif de récolter de l’argent et de la nourriture pour les plus démunis.

Pour notamment faire face à la pénurie grandissante de denrées dans les comptoirs d’aide alimentaire, plusieurs représentants des médias vont arpenter jeudi les artères du Québec à la recherche de denrées alimentaires non périssables et d’argent.

Les citoyens seront invités à contribuer généreusement dans les nombreux points de collectes, situés à certains coins de rues de la métropole, mais aussi ailleurs dans la province.

À Montréal, plus de 500 bénévoles amasseront les dons dans une quarantaine de points, de 6 h à 10 h et de 15 h à 18 h.

L’an dernier, près de 3 millions $ avaient été récoltés au Québec et 300 000 personnes avaient pu en bénéficier.

«Seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec, La grande guignolée des médias a récolté plus de 40 millions $ et plusieurs dizaines de tonnes de nourriture depuis sa naissance en 2001», a-t-on précisé dans un communiqué.

Soulignons que deux études menées par deux chercheuses de l’Université de Montréal indiquent notamment que la faim récurrente causée par la pauvreté constitue l’élément déclencheur d’une spirale de misère pour des individus et des familles entières.

Cette année, il y a neuf porte-parole pour l’événement qui se tient partout au Québec: la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard, le photographe Alexandre Champagne, l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion, l'humoriste et animateur Stéphane Fallu, le comédien Patrice Godin, l'entrepreneure Danièle Henkel, la blogueuse Bianca Longpré, la chanteuse Ariane Moffatt et l'animatrice Patricia Paquin.

La 19e collecte de rue annuelle de La grande guignolée des médias se déroulera ce jeudi, mais il sera possible de donner en ligne jusqu’au 24 décembre.

Pour en savoir plus: https://www.lagrandeguignoleedesmedias.com/

Denrées acceptées

Conserves: viandes, poissons, fruits, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébés;

Soupes et repas préparés en conserve;

Céréales, riz, farines;

Pâtes alimentaires;

Collations: biscuits, noix, fruits séchés;

Produits d'hygiène personnelle: savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables pour enfants et pour adultes, mouchoirs de papier, papier hygiénique;

Articles d'entretien ménager;

Café, thé, tisanes;

Où donner jeudi