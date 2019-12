La légende d’Henri Richard vivra à jamais

On dit qu’il ne faut pas vivre dans le passé et que les époques ne se comparent pas. C’est vrai dans le sport, comme dans tout autre domaine. Les temps changent et personne n’y peut rien. Ainsi va la vie.

Mais il faisait bon de revoir la dizaine d’anciens capitaines du Canadien dans le cadre d’une activité soulignant le 110e anniversaire de fondation de l’organisation avant le match d’hier soir contre les Islanders.

La lignée commençait avec Yvan Cournoyer et se poursuivait avec Serge Savard, Bob Gainey, Chris Chelios, Guy Carbonneau, Kirk Muller, Mike Keane, Pierre Turgeon, Vincent Damphousse, Saku Koivu, Brian Gionta et Shea Weber.

Une belle brochette !

Les cinq premiers noms de cette liste ont leur niche au Panthéon du hockey. Turgeon et Damphousse

pourraient avoir la leur un jour.

Dur sur le moral de son épouse

Il manquait toutefois le doyen des capitaines encore vivants, le champion des champions de la Ligue nationale de hockey avec 11 conquêtes de la coupe Stanley, le seul et unique Henri

Richard.

On connaît son état de santé. Atteint de la maladie d’Alzheimer, l’ancien joueur de centre du Tricolore vit dans une résidence de soins de longue durée à Laval depuis plus de quatre ans.

Sa conjointe Lise, avec qui il a passé pratiquement toute sa vie, lui rend visite tous les jours, même si cela lui est difficile moralement.

Henri et Lise étaient nés pour vivre ensemble. Ils se sont connus à l’âge de six ans dans le quartier montréalais de Bordeaux. Ils sont mariés depuis 63 ans.

L’hommage rendu à Henri hier soir était le deuxième qui lui était fait depuis plus d’un an. L’an dernier, deux murales furent dévoilées en son honneur dans le hall d’entrée de la Place Bell, à Laval.

Tout comme l’an dernier, ses cinq enfants, Michèle, Gilles, Denis, Marie-France et Nathalie étaient au Centre Bell, hier soir. Mais pas son épouse. Mme Richard n’est plus capable d’assister à un match du Canadien.

Ça la met tout à l’envers.

avec son homme

Dimanche, son fils Denis lui a dit que s’il y avait une occasion où elle devrait y aller, c’était bien hier soir. La réponse a été la même. C’était non.

Elle s’est rendue plutôt voir son homme.

« Elle veut regarder ça avec lui pour voir comment il va réagir », d’indiquer Denis avant le match.

« C’est correct, mais je lui ai dit de gérer ses attentes. Ça ne veut pas dire qu’il voudra nécessairement regarder la télévision. Maman a dit : “Je le sais, mais je veux essayer.” »

Des souvenirs plein les cartons

Les souvenirs que Denis a de son père dans l’uniforme du Tricolore remontent aux dernières années de sa carrière. Ces temps-ci, il regarde les nombreux albums de coupures et de photos de presse portant sur les 20 ans que son paternel a passés dans l’uniforme bleu, blanc, rouge.

Ce retour dans le temps lui permet

de vivre en images et en articles les années où il était trop jeune pour suivre son père.

Il a remarqué plusieurs photographies montrant Henri avec Claude Provost, le meilleur attaquant à caractère défensif de son temps. Les deux étaient inséparables et quand Jean-Guy Talbot et Dickie Moore se mettaient de la partie, c’était du plaisir assuré.

Henri, qui ne disait pas un mot plus haut que l’autre, en riait un bon coup.

« Quand je suis allé le voir dimanche, je lui ai demandé s’il se souvenait de Claude Provost », raconte Denis.

« Il a répondu oui. Quand je lui ai dit qu’ils étaient souvent ensemble, il a dit oui. Mais ce n’est pas plus que ça. Il n’est pas capable d’élaborer.

« Il a des flashes, mais ça ne dure pas. Trente secondes après, c’est fini, c’est oublié. »

Chaque jour est un combat

Son état se détériore graduellement.

« L’an dernier, il marchait deux ou trois fois par jour avec l’aide de sa marchette », dit Denis.

« Maintenant, il marche le matin. Il dort souvent l’après-midi. Il est encore capable de faire certaines choses. Comme se rendre à la salle à dîner et manger seul.

« Son état se dégrade tranquillement, mais à un rythme constant. »

Les Richard ne sont pas la seule famille à vivre pareille épreuve. On en connaît presque tous dans notre entourage.

C’est une triste façon de terminer sa vie.

Je reviendrai à Montréal

N’empêche que la famille du valeureux joueur qu’était Henri Richard a vécu un beau moment hier soir.

Les spectateurs se sont tus lorsque les projecteurs se sont éteints pour une présentation visuelle sur les écrans géants.

Des images glorieuses du passé des anciens capitaines honorés défilaient sur la glace au son de Je reviendrai à Montréal, de Robert Charlebois.

C’était émouvant.

Saku Koivu, Chris Chelios et Guy Carbonneau ont reçu les ovations les plus chaleureuses.

Pour ceux qui n’ont jamais vu le Canadien remporter la coupe Stanley, les Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur et autres grands noms de chez nous qui ont fait la dynastie du Canadien sont des images sur film.

Mais pour la famille Richard et les amateurs qui appréciaient Henri, ce moment évoquait un tas de souvenirs. Pour son épouse et ses enfants, c’était un baume sur la blessure profonde avec laquelle ils doivent vivre.

Mais personne ne battra le record de coupes Stanley du chef de famille. Il est inscrit à jamais dans le livre des records.

« Ça fait un petit velours de voir que notre père n’est pas oublié », conclut Denis.

Ceux qui ont apprécié le joueur et l’homme vont toujours l’applaudir.

Une légende ne meurt jamais.