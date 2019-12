La vice-présidente de Québecor quitte le conseil d'administration de CRCD

MONTRÉAL – La présidente du conseil d’administration de Groupe TVA et vice-présidente du conseil de Québecor, a annoncé mercredi sa démission de la présidence du conseil d'administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD).

• À lire aussi: Pierre Karl Péladeau invite le gouvernement à réévaluer son offre pour Groupe Capitales Médias

• À lire aussi: Plan de relance: Desjardins discutera avec Capitales Médias dès lundi

Elle compte de plus entreprendre des recours judiciaires, dans la foulée des allégations de conflit d'intérêts formulées par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, à son endroit.

«J'ai offert cet après-midi ma démission à Guy Cormier à titre de présidente du conseil de CRCD», a annoncé Mme Lalande en fin de journée, mercredi, par communiqué.

Dernière heure : éclaboussée par @MinFitzgibbon, la présidente du C.A. de Groupe TVA, Sylvie Lalande, démissionne de la présidence de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD). #assnat #polqc #JDQ pic.twitter.com/1SzWsQiXMF — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) December 4, 2019

Il s'agit du dernier rebondissement en date dans les échanges qui ont marqué les derniers jours entre le gouvernement Legault et le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, relativement à la transformation en coopératives des journaux de Groupe Capitales Médias (GCM).

La semaine dernière, le ministre Pierre Fitzgibbon avait laissé entendre qu'il existait une apparence de conflit d'intérêts en raison de la présence de Mme Lalande à la tête du conseil d'administration de CRCD.

Le gouvernement de François Legault a reproché à Desjardins de ne pas avoir choisi d'investir dans le modèle coopératif retenu pour sauver les six quotidiens de GCM, le premier ministre allant même jusqu'à indiquer qu'il pourrait réviser le crédit d'impôt consenti par Québec à CRCD.

Pierre Karl Péladeau avait ensuite accusé le gouvernement de chercher à «intimider» Desjardins.

Selon Mme Lalande, le ministre de l'Économie savait pertinemment que sa présence à la tête du conseil d'administration de CRCD n'avait aucune incidence sur l'évaluation du dossier de GCM par la coopérative financière.

«J'ai invité, et même pressé, le ministre Fitzgibbon à s'excuser de cette accusation préjudiciable sans fondement. Il a non seulement refusé, mais insisté, et même persisté dans son accusation», a souligné Sylvie Lalande par communiqué.

«Les circonstances ne me laissent donc d'autres choix que d'intenter les procédures judiciaires nécessaires au rétablissement de ma réputation ainsi qu'à la réparation des dommages qui m'ont été causés. Ces procédures suivront leur cours dans les prochains jours», a-t-elle poursuivi.