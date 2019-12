Comme le chantait si bien Dalida : « Laissez-moi danser! Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été ! » Sauf que nous, on danse en hiver! Et ce week-end, déhanchons-nous à l’ancienne boîte de nuit La Porte Rouge sur l’Avenue Mont-Royal, devenue désormais le Jack Rouge. Puis, le « Dancing chef » montréalais se déplace au confort de votre foyer, pour vous offrir une délicieuse cuisine créole revisitée. Enfin, faites danser vos papilles au nouveau bar à vin Bazarette.

BOIRE : Enfin un bar à vin au centre-ville

Enfin, enfin, enfin! Le nouveau bar à vin Bazarette s’installe au centre-ville de Montréal, tout près du Centre Bell. C’est finalement LA bonne nouvelle pour les épicuriens montréalais à la recherche d’un établissement gourmand, dans le coin. Ce magnifique décor hyper chaleureux est d’abord avant tout dédié au vin! On nous propose une carte des vins composés de diverses en importations privées qui sont issues en quasi-totalité d'une agriculture raisonnée, biologique ou nature. On y goûtera également des cocktails signatures, mettant en vedette des distilleries rares, ainsi que des bières uniques. De plus, pour ceux qui auront un petit creux, un menu bouffe est également mis à votre disposition avec des petits plats de légumes du moment, de pieuvre, de boudin, de flétan et plus encore. Coup de cœur pour l’assiette de choux de Bruxelles avec lardon, chou-fleur et parmesan. À votre prochaine visite au Centre Bell, juste avant un spectacle ou un match de hockey, faites-y un petit détour! Impossible de le regretter! (À l’angle de l’Avenue-des-Canadiens et de la rue de la Montagne, Montréal)

MANGER : Le chef qui danse à domicile!

Le week-end dernier, j’ai expérimenté le service du « Dancing chef » à domicile, où j’avais invité quelques amies à goûter à sa cuisine fusion-créole. Qui est donc ce chef qui se déhanche dans votre cuisine? Il s’agit d’Edouard Albert Archer qui a grandi en Haïti, entouré de ses six frères et sœurs et qui s’est installé à Montréal avec sa famille, à la suite du terrible tremblement de terre qui a secoué sa terre natale. Sa passion pour la nourriture lui vient de sa mère et de sa grand-mère, mais c’est à l’ITHQ, que son aventure en gastronomie débute. Après plusieurs années à travailler dans plusieurs établissements réputés en ville, il lance son entreprise le Traiteur Archer « Dancing Chef », aux multiples services : service à domicile de traiteur, traiteur pour événements spéciaux tels que les mariages et anniversaires, traiteur pour les événements corporatifs et un service de plan de nutrition avec plats santé pour la famille ou personne seule. De plus, le jeune cordon bleu est reconnu pour ses talents de danse. Vous pourrez même prendre quelques cours avec lui! (Téléphone : 514-294-6164 ou par courriel : letraiteurarcher@gmail.com, Montréal)

SORTIR : La Porte Rouge devient Jack Rouge

Dans ma jeune vingtaine, j’ai des souvenirs assez épiques de mes soirées à La Porte Rouge. C’était étroit et bondé de monde, mais la musique nous maintenait réveillé, jusqu’aux petites heures du matin! Imaginez-vous que j’ai bien l’intention de revivre une autre de ces nuits inoubliables, puisque la boîte de nuit renaît de ses cendres, demain soir, pour devenir Le Jack Rouge. Situé sur la Maine, l’établissement fusionne avec le resto-bar JackRose et c’est la célèbre DJ LOD, qui revient aux commandes de la table tournante. Les oiseaux de nuit se retrouveront dans un décor feutré, festif et très « instagramable ». En outre, l’espace devenu beaucoup plus grand, comptera 13 banquettes ainsi qu’un nouvel espace VIP pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes. Gageons que l’endroit deviendra très vite, le hot spot de l’heure! (4560 boulevard Saint-Laurent, Montréal)