Le regard des autres porte souvent un jugement de valeur

Je suis affectée par une maladie chronique dont les médecins ont beaucoup de mal à cibler les causes, alors que je suis suivie par un généraliste et un psychiatre. La fatigue que je ressens, même après une bonne nuit de sommeil, m’a obligée à quitter mon emploi, car je ne pouvais plus faire d’effort physique.

Affectée par des contraintes sévères à l’emploi, je vis désormais de l’aide sociale et ça m’humilie au plus haut point. Mais que voudriez-vous que je fasse d’autre pour survivre, moi qui ai toujours travaillé à petit salaire et qui n’ai jamais gagné suffisamment pour faire des économies ?

Mon problème, c’est que tout le monde me juge. On me regarde comme si j’abusais du système. Je sens toujours le regard de travers de ceux et celles qui ne le disent pas tout haut, mais qui n’en pensent pas moins. « Aie, fais-nous pas pleurer avec tes maladies imaginaires. Nous autres, on se lève chaque matin pour aller travailler pendant que toi, tu te la coules douce avec de l’argent payé par nos taxes ! »

Vous ne pouvez pas savoir comme j’en ai assez de ce sentiment « d’abuseur du système » qui m’entoure. J’aimerais ça que les gens marchent une seule journée dans mes souliers pour comprendre ce que je vis. Peut-être seraient­-ils plus indulgents envers moi. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, et c’est moi qui en pâtis.

Y aurait-il une façon de faire que j’ignore pour faire comprendre au monde que ce n’est pas parce qu’on vit sur le BS qu’on devient automatiquement au fraudeur, un Bougon ? J’ai toujours été honnête, et croyez-moi sur parole, si je le pouvais, je retournerais demain matin sur le marché du travail. Le regard de mépris qu’on porte sur moi me ruine l’existence.

Anonyme

Je comprends que le regard méprisant de certaines personnes puisse vous mettre dans cet état, mais il va falloir apprendre à relativiser les choses. Il faudra vous faire une carapace pour ne pas vous laisser envahir par ces ondes négatives qui viennent certainement augmenter les conséquences néfastes de votre syndrome de fatigue chronique. Il faut retrouver la fierté d’être ce que vous êtes, pour en dégager les effluves dans vos rapports avec les autres. Plus vous serez convaincue de bien faire, moins les attaques auront de prise sur vous.