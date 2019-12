Les républicains profiteraient-ils d'un départ de Donald Trump?

Parmi les lecteurs et lectrices de ce blogue, je retrouve plusieurs partisans et partisanes du président. Je suis sincèrement heureux que vous reveniez commenter pour faire valoir votre opinion ou, parfois, vos sources. On ne lit jamais assez!

C’est en pensant à vous que je reprends ici une idée avancée par un chroniqueur du Washington Examiner. Il s’agit ici d’une publication ouvertement conservatrice qui appuie toujours les candidats républicains, du moins aux élections présidentielles.

Évoquer le départ de Donald Trump n’est donc pas une lubie démocrate ou le fruit de l’imagination de journalistes progressistes qui se permettraient un fantasme. Le chroniqueur Quin Hillyer s’interrogeait ce matin sur les avantages que représenterait une destitution de Donald Trump. Son scénario me semble improbable, mais j’étais curieux de découvrir ses arguments.

Hillyer avance d’abord un certain nombre de constats que les sondages et les élections de mi-mandat ont confirmé. Une candidature de Donald Trump est à ses yeux toxiques auprès des professionnels et dans les banlieues. À ses yeux, Donald Trump à lui seul peut contribuer à faire sortir le vote démocrate. D’ailleurs pendant le dernier débat entre les candidats, le président était redevenu l’ennemi à abattre.

Le chroniqueur croit également qu’après trois ans de tourmente, certains électeurs sont fatigués du cirque permanent qui s’est installé dans la capitale. Donald Trump promettait de «brasser la cage», mais les excès peuvent donner le tournis. Ce facteur «fatigue» pourrait être contrebalancé par un désir de continuité, mais Hillyer le considère malgré tout.

Si Hillyer envisage ce départ maintenant, c’est qu’il avance qu’il resterait au successeur de Trump et au Parti républicain une année complète pour laisser retomber la poussière. On pourrait ainsi ramener le calme et continuer les mêmes politiques, mais sans les nombreux drames dont Donald Trump est souvent l’initiateur. Le président pouvait aisément éviter quelques tempêtes en s’abstenant de gazouiller de manière incontrôlée.

Le scénario imaginé par le chroniqueur sous-entend que l’économie américaine demeure stable et que... Mike Pence soit le président. Si ce dernier ne pèche pas par excès de charisme, sa candidature susciterait probablement moins d’émotion chez les démocrates.

Je ne sais pas combien de sénateurs républicains auront lu la chronique de Hillyer d’ici le procès qui se déroulera au sénat, pas plus que je ne sais de quelle influence il jouit dans la jungle politique de Washington, mais je serais le premier étonné qu’on s’inspire de sa suggestion.

Les républicains ont déjà décidé d’aller à la guerre avec Trump et les prévisions actuelles indiquent que ça se jouera sur le fil du rasoir. Une présidence Pence permettrait probablement de stabiliser les choses, mais pour bien des partisans républicains, la «révolution Trump» ne fait que débuter et le seul meneur en qui ils placent leur confiance est Donald Trump lui-même.

Vous pouvez accéder à tout le texte de Hilyer ici .

Caricature de Gary Varvel