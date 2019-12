Les salons acoustiques: retourner aux sources

MONTRÉAL | La série de spectacles Les salons acoustiques, qui se déroulera les 11, 13 et 14 décembre à La Chapelle Scènes Contemporaines, souhaite présenter des artistes sous un jour plus acoustique, tout en intimité.

«Aujourd’hui, quels que soient les contextes, petites, moyennes ou grandes salles, la musique on ne l’entend quasiment jamais autrement qu’à travers un micro et des "speakers", explique d’emblée Olivier Bertrand, instigateur de la série de concerts Les salons acoustiques. On a souhaité offrir ce rendez-vous récurrent pour permettre de redécouvrir des artistes que l’on a toujours l’habitude d’écouter avec un son amplifié.»

La première édition de ces concerts où les instruments et les voix ne résonnent qu’à partir de leur source première a eu lieu en février dernier. L’artiste Tire le coyote avait alors offert trois spectacles où il était accompagné de quelques invités.

«Un concert sans amplification, ça crée vraiment des effets qui sont à mon avis très forts parce que ça nous oblige à écouter différemment, poursuit celui qui est également directeur de La Chapelle Scènes Contemporaines. On entend la guitare à l’endroit où elle est, on entend la voix un peu plus au-dessus, on entend le guitariste tout juste à côté. Ça développe une qualité d’écoute qu’on perd dans ce genre de musique là.»

PHOTO COURTOISIE/Frédérique Bérubé

Trois concerts seront présentés, mettant chacun en scène deux artistes différents. Jesse Mac Cormack et Rosie Valland seront du spectacle du mercredi 11 décembre, Radwan Ghazi Moumneh et Alexei Perry Cox du vendredi 13 décembre, et enfin Brad Barr et Elizabeth Powell du samedi 14 décembre. Les concerts débutent tous à 20 h.

Intime et électrique

Si l’événement souhaite exclure l’utilisation de tous micros, les musiciens auront néanmoins la possibilité d’utiliser un amplificateur sur scène pour brancher une guitare électrique ou créer des ambiances sonores.

«Ce que l’on souhaite, c’est que la source sonore, quelle qu’elle soit, même si elle est électrique, soit identifiée physiquement. C’est vraiment la question de la source et de la proximité avec la voix qui nous importe», précise Olivier Bertrand.

Pour Jesse Mac Cormack, un artiste de la scène rock alternative et électro, le défi demeure néanmoins emballant.

«Je vais amener des amplis, je vais faire des petits "loops", des claviers. La voix sera acoustique, mais je vais tenter de travailler le son malgré tout, explique le musicien. Je suis super excité, je suis vraiment content de faire ça. Le band, ça va chercher souvent plus de puissance, de party si on veut, tandis qu’avec l’acoustique on est beaucoup plus dans les nuances, la proximité, l’émotion et la voix.»