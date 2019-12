Mariés pendant 68 ans, ils meurent à une journée d’intervalle

MINNEAPOLIS, Minnesota – Un homme et une femme mariés pendant 68 ans n’auront finalement pas eu à vivre l’un sans l’autre puisqu’ils sont décédés à moins d’une journée d’intervalle.

Corinne Johnson, 87 ans, et Robert Johnson, 85 ans, de Minneapolis, au Minnesota, ont passé toute leur vie ensemble. Ils ont eu sept enfants qu’ils ont élevés sur leur ferme.

Corinne est tombée malade dans les derniers temps et est décédée le 24 novembre. Son Robert a suivi le lendemain.

Leur fils Brent a indiqué qu’il avait discuté avec son père de la possibilité que sa mère parte en premier. «Il a dit qu’il ne pouvait imaginer sa vie sans elle. Finalement, il avait raison», a-t-il dit sereinement, selon CNN.

Il ajoute que ses parents avaient apprivoisé l’idée de leur décès. «Ils savaient que ça s’en venait et ils n’avaient pas peur. Ils ont vécu de belles et bonnes vies, et ils étaient prêts», a-t-il mentionné.

Pour Robert Johnson, il n’y avait pas de secret pour un mariage qui dure plus de six décennies. «Il a compris que ça demandait du travail. Papa disait que si maman n’est pas heureuse, personne n’est heureux», a conclu Brent.