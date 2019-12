Musique: une scène en deuil

MONTRÉAL – La Coop Les Katacombes amorcera en décembre son dernier mois de spectacles qui culminera avec un dernier concert la veille du Jour de l’An, marquant le point final d’une salle hautement appréciée par la scène musicale alternative.

La coop a annoncé en octobre dernier qu'elle devrait bientôt mettre la clé dans la porte. «Ça fait un petit bout qu’on voit ça venir, explique d’emblée Janick Langlais, copropriétaire des Katacombes. Ça fait presque deux ans que je regarde ailleurs pour des locaux, pour nous relocaliser. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain si on veut, mais les deux derniers mois ont été un peu plus émotifs. Ça commençait à nous rentrer dedans, à être plus réel.»

Après avoir amorcé ses activités en 2006 alors qu’elle était située à l’époque un peu plus au sud du Quartier des spectacles, la coop s’est relocalisée en 2009 après une éviction dans cet espace aujourd’hui si emblématique, au coin de la rue Ontario et du boulevard Saint-Laurent, avec ses façades d’un noir d’encre et sa terrasse extérieure.

Embourgeoisement

Les difficultés traversées par les trois copropriétaires des Katacombes ne sont pas apparues subitement, bien au contraire, selon celle qui s’occupe également de la programmation des spectacles.

«On ne le cachera pas, ça fait une dizaine d’années qu’au sein du Quartier des spectacles, ça commence à s’embourgeoiser, poursuit Janick Langlais. Il y a eu une demande des promoteurs immobiliers pour faire des condos, ça venait probablement aussi avec une demande de certains citoyens pour venir habiter là et ça a vraiment créé un gros boom. Il y a environ six ou sept ans, les taxes d’affaires ont augmenté drastiquement et pour nous ça a représenté peut-être un 1000 $ de plus par mois. D’une année à l’autre, ça devenait de plus en plus difficile.»

Jumelée à l’augmentation du prix des loyers, la transformation de la clientèle qui s’opérait dans le même élan a également représenté une difficulté de plus pour la salle de spectacles.

«Avec l’embourgeoisement, avec les condos et les restaurants "fancy" qui arrivent, on s’est demandé également si on souhaitait vraiment rester ici. La clientèle se transforme beaucoup», ajoute Janick Langlais.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Dernière étape

Depuis sa création en 2006, la Coop Les Katacombes a accueilli plus de 3700 événements, des spectacles de la scène musicale de la relève à des soirées swing, en passant par de l’impro et des soirées d’humour.

«Notre mandat, c’est vraiment d’offrir un lieu d’expression et de création pour les artistes de la scène alternative et indépendante», soutient la copropriétaire, également membre du groupe Fractured.

Les lieux comme le Divan Orange ou le Café Chaos, qui ont tous les deux fermé leurs portes dans les dernières années, offraient la possibilité pour les groupes émergents de donner leurs premiers concerts.

«C’est là que les artistes pouvaient débuter leur carrière. Ils ne commençaient pas au Club Soda ou au Métropolis. Et si on perd ces places-là, je ne sais pas ce qui va arriver à la musique alternative québécoise», poursuit-elle.

S’amorce ainsi à travers tout le mois de décembre une dernière étape à travers laquelle plusieurs spectacles sont prévus pour rassembler une ultime fois cette communauté au sein d’un lieu qu’elle aura adopté si chaleureusement depuis toutes ces années. Au 31 décembre, le décompte marquera donc la fin d’une année comme celle d’une grande histoire d’amour.

«Pour le dernier mois, j’essaie d’en profiter le plus possible, et après ça on réfléchira à ce qu’on fait pour clore tout ça et dissoudre la coopérative, ajoute Janick Langlais. J’essaie d’apprécier autant que possible les derniers moments. On est tous un peu frivoles, un peu émotifs. C’est certain que le 31 décembre, ça va être quelque chose.»

Des spectacles en décembre

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Plus d’une dizaine de spectacles sont actuellement à l’horaire pour les prochaines semaines, de gros noms de la scène punk et métal comme des fidèles qui auront joué plus d’une fois aux Katacombes.

Un spectacle-bénéfice se tiendra également au Théâtre Corona le 14 décembre, mettant en scène les groupes BARF et Anonymus, dont les profits seront versés directement à la coop.

«On a annoncé notre série d’adieux pour le mois de décembre et on a des spectacles de prévus presque tous les jours. J’ai même encore quelques demandes», indique Janick Langlais.

Le 1er décembre, à partir de 13 h, un véritable marché d’œuvres d’art et d’artisanat sera organisé, suivi d’un spectacle intitulé de façon éloquente «1/12 le début de la fin des Kata», qui débutera en fin d’après-midi.

Le duo Steve & Ginie Jackson sera un des nombreux groupes à offrir une prestation pour l’occasion.

«Avec ce projet-là [Steve & Ginie Jackson], on a déjà joué une fois auparavant aux Katacombes, mais on a tous les deux d’autres groupes qui y ont déjà joué plusieurs fois», explique Virginie Grégoire, membre du duo.

«Ça a été longtemps notre place de prédilection pour jouer à Montréal, soutient-elle le sourire aux lèvres. Être là-bas, c’est comme être à la maison.»

31 décembre

Véritable point final, le concert du 31 décembre, intitulé «Final Bloodbath: A Farewell to Katacombes», représentera le terme de ce mois hautement chargé pour la coop.

«Les Katacombes, ça a laissé une chance à tout le monde de commencer. Un petit groupe pouvait y faire son premier "show", ils allaient te donner ta chance, et tu te sentais comme un gros groupe déjà en partant», explique Pascal Leblanc, du groupe Fractured, une des nombreuses formations qui jouera le même soir.

«Ce lieu-là créait aussi des liens d’amitié, ajoute-t-il. C’est peut-être d’ailleurs ce que j’ai trouvé de plus beau dans les Katacombes, les amitiés qui se construisaient à travers les années, des personnes avec qui je parle toujours, que je vais visiter ou qui viennent me visiter. Les Katacombes, ça a créé des liens très forts. Ça rassemblait la scène.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ligne du temps de la Coop Les Katacombes:

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

2004: Incorporation

Novembre 2006: ouverture de la Coop Les Katacombes au 1222, boulevard Saint-Laurent

3 novembre 2006: premier spectacle à la Coop Les Katacombes

Août 2009: relocalisation au 1635, boulevard Saint-Laurent

Mai 2014: fermeture du Café Chaos

Juin 2016: fermeture du Bar Passeport

Mars 2018: fermeture du Divan Orange

31 décembre 2019: dernier spectacle à la Coop Les Katacombes