Nouvelles accusations d'agression sexuelle pour un ex-enseignant de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES | Un ex-enseignant de la Côte-Nord est de retour devant la justice pour de présumées agressions commises sur un garçon de moins de 14 ans au début des années 1990. Grégoire Bernier a déjà une bonne feuille de route en cette matière.

L'homme de 75 ans, qui a fait sa carrière d’enseignant à l’école primaire Dominique-Savio du secteur Pentecôte à Port-Cartier, fait face à trois chefs d’accusation pour des gestes qui auraient été posés sur un garçon de moins de 14 ans entre 1990 et 1992.

Il est accusé d’agression sexuelle et d’attouchement sexuel sur ce garçon vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité.

Il est apparu calme lors de sa comparution de mercredi au palais de justice de Sept-Îles. Il a été remis en liberté sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec des mineurs, soit par internet ou en se rendant dans des endroits publics comme des écoles ou des garderies. Il a indiqué à la juge qu’il respectait déjà plusieurs de ces conditions.

Grégoire Bernier a été condamné à deux reprises, en 2000 et en 2005, pour des histoires semblables. Il avait été reconnu coupable de grossière indécence et d’attentat à la pudeur pour des événements commis sur des garçons en 1974 et en 1997. Il avait quitté ses fonctions d’enseignant dès sa première arrestation.

Grégoire Bernier devra revenir en cour le 27 janvier prochain pour la suite des procédures.