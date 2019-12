P.K. Subban, le plus actif sur les réseaux sociaux

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban est le joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) le plus présent et le plus divertissant sur les réseaux sociaux, selon ses confrères.

Lors des Tournées des médias des joueurs de la LNH, 14 des 31 joueurs interrogés sur le sujet ont donné leur vote à l’ancien du Canadien de Montréal. Subban compte plus d’un million d’abonnés sur Twitter et il approche cette marque sur son compte Instagram.

«Il est très actif avec ses admirateurs, a mentionné l'attaquant des Flames de Calgary Sam Bennett sur le site de la LNH. Il n'y a pas tant de joueurs de hockey qui sont aussi actifs sur les réseaux sociaux et qui aiment interagir. Je pense qu'il fait du bon boulot pour répondre aux partisans.»

«Le plus actif selon moi est P.K. Subban, a dit le défenseur de l'Avalanche du Colorado Cale Makar. Je suis convaincu qu'il a une base d'amateurs très solide.»

Les réseaux sociaux de l’Ontarien nous permettent de nous introduire dans son quotidien, autant sur la glace qu’en dehors de la patinoire.

Un Québécois retraité toujours présent

Même s’il est à la retraite depuis juin 2019, Roberto Luongo a reçu quelques votes. L’ancien gardien des Islanders de New York, des Canucks de Vancouver et Panthers de la Floride est réputé pour utiliser ses réseaux sociaux afin de faire de l’autodérision.

Le Québécois occupe un poste de gestionnaire avec la formation floridienne depuis qu’il a accroché ses jambières.