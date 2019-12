Revers de 7-2: la série noire des Remparts se poursuit

DRUMMONDVILLE | Patrick Roy a beau s’être autoflagellé pour les difficultés rencontrées par ses Remparts dernièrement, il ne peut pas chausser les patins à la place de ses joueurs. Les Québécois ont poursuivi leur déroute en étant malmenés 7-2 par les Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir, au Centre Marcel-Dionne.

Quatre buts sur 12 tirs en l’espace de cinq minutes et 22 secondes au premier engagement et c’en était fait du club junior de la Vieille Capitale qui subissait un quatrième revers consécutif, mais surtout, un 16e échec en 20 sorties.

Malade la veille, Carmine-Anthony Pagliarulo était à son poste devant la cage des siens, mais le gardien de 19 ans a subi le crochet de son entraîneur après la pétarade de la période initiale. À sa première année dans un rôle de partant, Pagliarulo connait des ennuis depuis le mois de novembre alors qu’il a été incapable de maintenir un pourcentage d’efficacité supérieur à ,872.

«À un moment donné, on peut être meilleurs devant nos gardiens, mais il faut que Pag fasse les arrêts. Ça fait deux matchs, tu te lèves la tête et on a donné neuf tirs au but et on a trois buts contre nous autres [...] On aura besoin à un moment donné d’une bonne performance de nos gardiens. C’est poche de parler de même aujourd’hui et de leur mettre de la pression, mais c’est un fait», a débité Roy près du vestiaire.

Photo Roby St-Gelais

Pendant que les Voltigeurs et Xavier Simoneau (4 points) s’amusaient à pénétrer en zone adverse, les joueurs des Remparts semblaient constamment s’échanger une patate chaude sur la patinoire.

«Ça va commencer dans les séances d’entrainement. J’aurais aimé ça aujourd’hui allumer la switch on and off, ça aurait été extraordinaire, mais c’est un band-aid (pansement) jusqu’à ce qu’on soit meilleur dans notre exécution. Si on n’est pas capable de se faire trois passes sur la palette dans la pratique [...], on a un problème», a réfléchi le «33» à voix haute.

Au neuvième rang

Et même si la saison est encore loin d’être terminée, les Remparts ont encaissé un autre gifle en glissant à la neuvième position dans la Conférence de l’Est à la suite de la victoire des Sea Dogs de Saint John à Gatineau. Ils jouent maintenant pour .417 (12-17-0-1).

Les Remparts ont tenté tant bien que mal de sauver la face en troisième période en s’inscrivant deux fois au tableau, mais avec un retard de 5-0, la pente s’annonçait plutôt impossible à remonter.

«Il faut quand même qu’on soit meilleur que ça, chacun de nous, à commencer par les leaders de s’assurer que l’équipe soit prête pour les débuts de match. J’ai senti en troisième que les gars voulaient faire partie de la solution. On les a vus, en troisième, on n’a pas baissé les bras et c’est de bon augure pour dimanche», a plaidé le capitaine Félix Bibeau.

En vitesse

L’Ontarien Hunter Holmes a inscrit un premier but depuis qu’il s’est joint aux Remparts alors que la recrue James Malatesta a touché la cible pour la première fois depuis le 13 octobre en réussissant le deuxième but des siens...

Parti représenter la France au Championnat du monde junior division 1B à Kiev, en Ukraine, l’attaquant Pierrick Dubé manquait à l’appel chez les visiteurs, ce qui a forcé Roy à employer sept défenseurs...

Chez les Voltigeurs, le défenseur autrichien Timo Nickl vit présentement la même expérience au tournoi de la division 1A à Minsk, en Biélorussie...

Son compatriote et coéquipier Fabian Hochegger a dû passer son tour en raison d’une blessure...

Les Remparts disputeront leur prochain match dimanche après-midi avec la visite du Titan d’Acadie-Bathurst, la pire équipe de la LHJMQ...

L'attaquant Thomas Caron a été expulsé en deuxième pour un double-échec au visage d'un adversaire. Il pourrait faire l'objet d'une sanction du département de la sécurité des joueurs.