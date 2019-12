Tensions entre Trump et Trudeau: «C’est important d’avoir des bonnes relations avec les États-Unis» - François Legault

Le gouvernement Legault craint l’impact des récentes tensions entre Justin Trudeau et Donald Trump sur les échanges commerciaux entre le Québec et les États-Unis.

«C’est important d’avoir des bonnes relations avec les États-Unis, c’est notre principal partenaire, c’est à peu près le seul pays avec qui on a une balance commerciale positive», a affirmé mercredi le premier ministre québécois.

Les relations ne sont pas au beau fixe entre le président américain et le premier ministre du Canada. Donald Trump a traité Justin Trudeau «d’hypocrite» au sommet de l’OTAN, en raison d’une vidéo qui semble montrer le chef du gouvernement canadien rigoler à ses dépens.

François Legault a refusé de commenter le comportement de son homologue fédéral.

Son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, cachait mal mercredi son inquiétude de voir les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorer. Il a rappelé que 70% des exportations de biens du Québec sont destinées aux Américains.

«Je n'ai pas tout le contexte de ce que M. Trudeau a dit, ce que je dis, c’est que pour le Québec, et M. Legault en a parlé, on veut bâtir des liens étroits avec Washington, on a beaucoup à offrir aux États-Unis et réciproquement, a-t-il insisté. Les États-Unis, c’est important pour le Québec».

«Il y a beaucoup de contrats gouvernementaux pour lesquels, honnêtement, j’aimerais qu’on puisse participer au Québec. On parle de transport, on parle de trains, on parle des avions, alors je pense que c’est important qu’on maintienne des bonnes relations», a-t-il renchéri.