Trois espoirs du CH sélectionnés par leur pays

Trois des espoirs du Canadien de Montréal tenteront de faire leur place au sein de leur équipe nationale en vue du Championnat du monde de hockey junior 2020.

Il s’agit du Russe Alexander Romanov et des Suédois Jacob Olofsson et Mattias Norlinder. Ceux-ci ont tous reçu une invitation pour les camps de sélection de leur pays.

La place de Romanov semble assurée, puisqu’il a représenté la Russie lors de la dernière édition du prestigieux tournoi. Il avait inscrit huit points, dont un but, et aidé son équipe a remporté la médaille de bronze. Le choix de deuxième tour (38e au total) du CH en 2018 avait d’ailleurs été nommé sur l’équipe d’étoiles du tournoi.

Le défenseur de 19 ans évolue présentement dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le CSKA de Moscou. Il y a amassé trois aides en 31 parties en 2019-2020.

Comme dans le cas de Romanov, Olofsson a également représenté son pays l'an dernier, lui qui n’avait obtenu aucun point en cinq affrontements. Le joueur de centre du Skelleftea AIK dans la Ligue suédoise de hockey a aussi été sélectionné au deuxième tour (56e au total) de l’encan de 2018.

Pour sa part, Norlinder en sera à une première expérience. Le défenseur de 19 ans impressionne avec sa récolte de six buts et de six aides pour 12 points en 24 matchs avec le Modo dans la Ligue Allsvenskan, soit la deuxième division suédoise. Ce dernier a été choisi au 64e rang du dernier repêchage de la LNH.

Aucun espoir du CH n’a été sélectionné par la formation canadienne et les États-Unis n’ont toujours pas révélé l’identité des joueurs choisis pour leur camp d’évaluation.

Le prochain Championnat du monde de hockey junior est prévu en République tchèque du 26 décembre au 5 janvier.