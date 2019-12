Une centaine d’emplois en péril

La semaine dernière, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a ajouté un amendement pour que les montants admissibles aux allocations professionnelles, aussi appelées ristournes, versées aux pharmaciens pour les produits non inscrits à la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) soient plafonnés à 15 %.

« Cet amendement, présenté sans aucun avertissement et sans aucune consultation préalable, entraînera fort probablement la fermeture à court terme de compagnies pharmaceutiques québécoises et la mise à pied de leurs nombreux employés à Boucherville, Saint-Lambert et Varennes », soulignent trois dirigeants de ces entreprises pharmaceutiques qui ont cosigné une lettre dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie.