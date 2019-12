Une piste pour accroître la présence des femmes en affaires

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Comment encourager l’esprit entrepreneurial au féminin ? Offrir aux femmes des parts de l’entreprise ! De fait, un récent sondage de Femmessor indique que plus d’une Québécoise sur deux serait intéressée à devenir actionnaire si son employeur lui en donnait la possibilité.

Cette façon de faire pourrait permettre de rattraper un retard important. En effet, dans la province, à peine une entreprise sur huit est détenue à part entière par une ou des femmes, tandis que deux sur trois le sont entièrement par des hommes.

Les femmes se disent pourtant intéressées par une plus grande participation dans l’entreprise : une sur trois est attirée par l’entrepreneuriat et plus de la moitié, par l’actionnariat.

« Cette voie représente donc un moyen très concret d’augmenter le nombre de femmes d’affaires au Québec en faisant grimper de 60 % leurs intentions de se lancer en affaires », dit Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor. Il y a là un terrain fertile, puisque plus de la moitié des propriétaires d’entreprise avouent être ouverts à partager l’actionnariat avec leurs employés. Mais qu’est-ce qui freine ces élans ?

Les obstacles à l’entrepreneuriat

La prise de risques décourage hommes et femmes de se lancer en affaires dans environ le quart des cas. « Là où les femmes se distinguent, c’est dans leurs doutes à l’égard de leurs capacités et de leurs compétences à entreprendre, qui constituent le deuxième principal frein pour elles, alors que c’est le manque de financement chez les hommes », précise Sévrine Labelle.

L’actionnariat devient dès lors une voie intéressante qui atténue considérablement la prise de risques liée au démarrage d’une entreprise et dissipe certains doutes.

Plonger en toute connaissance de cause

C’est ce qui a permis à Linda Desrochers, directrice générale de l’agence de communication Absolu, d’accéder à la propriété de l’entreprise qui l’employait. Elle a pu acheter des parts mises en vente par des collègues actionnaires sur le chemin de la retraite.

« Choisir de devenir actionnaire, c’est participer à faire grandir une entreprise que l’on aime déjà, déclare celle qui gère aujourd’hui quelque 70 employés dans les divers bureaux de l’entreprise. Je sais que je partage la vision de l’entreprise, je connais son état de santé, je sais ce que je peux apporter dans la prise de décision, et mon engagement et mon implication n’en sont que bonifiés. »

« Ce n’est pas un pas difficile à faire, puisque plusieurs femmes ont la fibre entrepreneuriale et se donnent déjà à leur travail comme si c’était leur entreprise », souligne la jeune entrepreneure de 34 ans.

Le sondage commandé par Femmessor a été réalisé par Léger en collaboration avec Rouge Canari auprès de 2 592 hommes et femmes : entrepreneurs et propriétaires, salariés et travailleurs autonomes et cadres des secteurs public et privé au Québec, à l’hiver 2019.