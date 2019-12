10 idées-cadeaux pour Noël

5 IDÉES-CADEAUX D’HÔTE/HÔTESSE

N’arrivez jamais les mains vides! Cette année, comme invité, impressionnez votre hôte/hôtesse en lui offrant un cadeau qui a du panache. Évitez les ordinaires savons à mains et les bouteilles de vin trop sucrés et optez plutôt pour des présents originaux, aux tendances de l’heure. Voici 5 idées-cadeaux pour épater votre hôte/hôtesse à votre prochain souper de Noël.

1. Déco et article maison : La nouvelle collection de Mitsou en collaboration avec Etsy

Photo courtoisie

On connaît tous Mitsou pour ses goûts en matière de mode et de beauté, mais on apprend cette année sa passion pour les articles locaux et des items de décoration pour la maison. L’animatrice a lancé une collection des Fêtes en édition limitée, avec la collaboration de six artisans établis uniquement au Québec. Ainsi la collection Mitsou x Etsy propose une sélection d'articles de maison et de décoration comme un huilier en céramique, des housses de coussins, des bols en céramique, des planches de service, des serveurs de salades et plus encore. C’est le présent parfait pour les réceptions festives. *Disponible en www.etsy.com/ca-fr/market/mitsou - de 29$ à 98$

2. Beauté : Le calendrier de l’Avent L’Occitane

Photo courtoisie

Si vous avez une tante, une maman ou un belle-maman qui vous reçoit à Noël et qui adore se pomponner, pensez à lui procurer le calendrier de l’Avent des produits de beauté L’Occitane. Cette magnifique boîte qui contient 24 surprises, permettra à l’hôtesse de découvrir de nouveaux produits en version échantillons et de profiter de plusieurs essentiels beauté de soins pour le visage et le corps. *Disponible aux diverses boutiques L’Occitane et en ligne loccitane.com - à partir de 64 $

3. Pratique et gourmand : La boîte des Fêtes Hello Fresh

Photo courtoisie

Votre hôte est un nouveau parent ou encore un vieux garçon qui ne cuisine jamais? Donnez-lui un coup de main avec la boîte des Fêtes de l’entreprise Hello Fresh. Avec tous les ingrédients frais et instructions en main, préparez un souper de Noël en claquant des doigts! Livrée directement à votre porte, la boîte comprend un rôti de dinde à la sauge, de la farce à la saucisse et aux pommes, des choux de Bruxelles croustillants au bacon, de la courge aux épices des Fêtes, de la purée de pommes de terre traditionnelle, des carottes glacées à la ciboulette et une crostata aux pommes et aux amandes comme dessert. Les portions sont conçues pour six personnes. Bon appétit! *Disponible en ligne au www.hellofresh.ca – À 139,99$ (soit 23,33$ par personne)

4. Bien-être : Les coffrets de Noël d’aromathérapie de Naturiste

Photo courtoisie

Le temps des Fêtes peut s’avérer une période stressante pour les hôtes qui doivent tout préparer pour accueillir leurs invités. Et l’hiver, le manque de soleil et les rhumes ne font que l’amplifier! C’est pourquoi l’aromathérapie et les produits naturels sont hyper convoités durant les festivités. Les boutiques Naturiste offrent des coffrets cadeaux, composés d’huiles essentielles, de diffuseurs, de bracelet d’aromathérapie, de baumes à lèvres ou encore de crèmes à mains. Coup de cœur pour le coffret Rosa avec trois huiles essentielles de Sapin, de Citron et d’Eucalyptus avec diffuseur en bois. *Disponible aux diverses boutiques Naturiste – À partir de 24,99 $

5. Chic : Boîtier personnalisé de champagne Veuve Clicquot

Photo courtoisie

Que le champagne coule à flot ! Pour souligner les fêtes, la Maison Veuve Clicquot propose des boîtiers personnalisés, sur lesquels, vous pourrez inscrire le nom d’une ville, d’un pays ou d’un quartier et même le petit nom d’un être cher! Il ne suffit qu’à acheter une bouteille de champagne signée Veuve Clicquot à la nouvelle boutique SAQ, situé sur la rue de la Montagne et à se rendre au service gratuit de personnalisation au comptoir pop, au même endroit. Cadeau festif et original! *Disponible à la SAQ au 1450 Rue de la Montagne, Montréal - À partir de 72,50$

5 IDÉES-CADEAUX POUR LES FOODIES POUR TOUS LES BUDGETS

Qu’est-ce qu’on offre à un épicurien invétéré? Du connaisseur des vin aux amateurs de café, ou encore aux amoureux de brunch, voici 5 idées-cadeaux, pour tous les budgets, qui émoustilleront les plus fins palais!

1. Adeptes de brunch : Les confitures Bonne maman

Photo courtoisie

Que ce soit pour garnir un plateau de fromage ou encore pour savourer une tartine ou même donner du goût à votre cocktail, les petits pots de confiture Bonne Maman font fureur, depuis 1971. Les adeptes de petits déjeuners et de brunchs adorent son goût exquis et sa qualité supérieure, la bonne quantité de morceaux de fruits et la certification d’un produit sans OGM, sans additif ou agent de conservation. En cadeau, des ensembles de petits pots de confitures sont disponibles sur le web. C’est beau, bon, pas cher! *Disponible en épicerie ou en ligne à partir de 4,99$

2. Rarissime : Les vins Clos Jordanne

Photo courtoisie

Fine bouche et amateurs de vin, soyez heureux d’apprendre que les vins Le Clos Jordanne®, du vignoble de Jordan en Ontario, fait un retour à la SAQ, juste à temps pour les célébrations de décembre. Ces bouteilles canadiennes rarissimes sont acclamées pour leurs Pinots noirs et Chardonnays. Il y a une semaine, un Chardonnay et un Pinot noir monocépages de style bourguignon ont fait leur entrée sur les tablettes de la SAQ. Sans contredit, Le Clos Jordanne fait le bonheur des fins connaisseurs. À boire, à l’apéro ou à conserver dans la cave à vin! *Disponible à la SAQ à 45$

3. Techno et luxueux: Machine à espresso automatique Dinamica De’Longhi

Photo courtoisie

Lorsque la populaire animatrice Oprah partage à son auditoire ses produits chouchous de l’année, on sait fort bien que c’est top! En étant elle-même une grande gourmande et fanatique de boissons chaudes, elle a publié sur sa liste « Oprah’s Favorite Thing », la nouvelle machine à espresso automatique Dinamico De’Longhi. Cet appareil de luxe et révolutionnaire vous prépare en un rien de temps, un parfait espresso, cappuccino ou même un café glacé. Nul besoin de capsules ou de lait, car la machine est dotée d’un mousseur à lait intégré et d’un moulin à meule réglable en acier, qui vous moule les grains de café en quelques secondes pour garder toute la fraîcheur et la saveur. Posséder cette machine, c’est devenir un véritable maître barista sans effort! *Disponible chez La Baie, Linen Chest et d’autres boutiques spécialisées www.delonghi.com –à partir de 255$

4. Livre épicurien : L’apéro au Québec - cocktails locaux et de saison

Photo courtoisie

Pour les fanatiques de cocktail, le nouveau et magnifique livre L’apéro au Québec : cocktails locaux et de saison, de Rose Simard et Max Coubès, deviendra bien vite un guide incontournable. Aux quatre coins de la belle province, le duo partage le savoir-faire des artisans de spiritueux d’ici. Comme mixologues, ils nous partagent 55 recettes de cocktails élaborées uniquement avec des alcools québécois et des produits de saison. On y découvre aussi les secrets d’un bon apéro, les bonnes adresses et les astuces pour réussir un cocktail à la maison. Un must pour la période des Fêtes! *Disponible dans les librairies à 29,95$

5. Bonjour la digestion et le detox : David’s Tea et sa trousse Thé goût du moment

Photo courtoisie

Après de nombreux repas riches et copieux et de nombreux verres de vin, c’est l’heure du thé. Mais pas de thé sans goût! Avec David’s Tea, c’est toujours gourmand, coloré et savoureux à souhait. Pour la saison festive, les spécialistes du thé présentes plusieurs coffrets découvertes à donner en cadeau. Pour bénéficier des bienfaits des thés sur la santé, optez pour le coffret Thé du moment, composé de 24 mélanges de thés regorgeant de superaliments, d’adaptogènes et d’ingrédients, utilisés comme remèdes naturels. De la détox, passant par la digestion à la détente, chaque tasse thé amène le bien-être. *Disponible dans les boutiques David’s Tea à 49 $