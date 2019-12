LAMARCHE, Normand



À Montréal, le 3 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Normand Lamarche, époux de Lucille Pellerin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Gaby Grégoire), Joël (Stéphanie Thibeault), ses deux petits-enfants Ann-Sophie et Benjamin, ses frères et soeurs: Jeannine (Réjean), Gérald (Lise), Danielle (Jacques), Gaston (Dominique), Diane (Jean-Guy), Francine (Mario), Jocelyn (Hélène), Louise (Claude), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie le vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 7 décembre à 14h30 en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière de même lieu. Samedi ouverture du salon à midi.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient grandement appréciés. Formulaires disponibles sur place.