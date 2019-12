LAVOIE, Denis



De Saint-Rémi, le 28 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Denis Lavoie, époux de Mme Jeannine Thibault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Maurice), Alain (Louise), Claudine (Mario) et Martin, ses petits-enfants : Luc, Marilou (Pierre-Olivier) et Samuel, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi le samedi 21 décembre à 10h suivi des funérailles dès 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge.