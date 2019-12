Agenda du week-end

Les Choralies

Jusqu’au 22 décembre, les samedis et dimanches, à 13 h 30 et à 15 h, à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (400, rue Saint-Paul Est), on entendra plusieurs ensembles et chœurs de chants. Samedi, le South Shore Children’s Chorus et dimanche, le Chœur Adleisia et ses chants d’hiver. C’est gratuit, les dons sont les bienvenus.

► margueritebourgeoys.org

Salon des métiers d’art

Jusqu’au 22 décembre, on peut faire le plein d’art et d’artisanat d’ici au Salon des métiers d’art du Québec à la Place Bonaventure. Du lundi au samedi, de 11 h à 21 h, le dimanche, de 11 h à 18 h.

► Gratuit

Les marchés de Noël de Laval et de Saint-Bruno-de-Montarville

Photo courtoisie, Marie-Eve Doyon

Jusqu’à dimanche, le Marché de Noël de Laval aura lieu au Centre de la Nature. Cette 9e édition regroupe plus de 70 exposants et le grand parc se transformera en un espace féérique pour offrir une expérience enchantée. À Saint-Bruno­­­, jusqu’à dimanche, à La Féérie­­­ au Lac du Village, des exposants vous proposent leurs objets et des activités gratuites pour toute la famille auront lieu.

La marche de Noël aux flambeaux

Photo courtoisie, Jean-F.LeBlanc

Demain, à partir de 17 h, la marche de Noël aux flambeaux aura lieu du parc des Compagnons (avenue du Mont-Royal et rue Cartier) jusqu’au parc La Fontaine en passant par la rue de la Roche. Au programme : 17 h à 19 h, distribution d’un flambeau contre un don alimentaire non périssable qui sera remis à Moisson Montréal, marche accompagnée de musiciens et de personnages féériques, spectacle et feu d’artifice (à 19 h 45) au parc La Fontaine.

Les Sommets du cinéma d’animation

Photo courtoisie, Sommets du cinéma d’animation

Jusqu’à dimanche, à la Cinémathèque québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est) et au Cinéma moderne (5150, boul. Saint-Laurent), les Sommets proposent une programmation de films pour les enfants et les adultes. Demain, 13 h, les enfants de 7 à 9 ans s’initient aux techniques de modelage. Tarif: 5 $. On s’inscrit à mediationculturelle@cinematheque.qc.ca. Dimanche, entre autres films, on pré sente Physique de la tristesse de Theodore Ushev en plus d’une exposition à la salle Norman-McLaren­­­. Consultez le site pour la programmation complète.

► sommetsanimation.com