Artemi Panarin frustre son ancienne équipe

Les Rangers de New York ont arraché un gain de 3 à 2 aux Blue Jackets, à Columbus, en partie grâce au dangereux Artemi Panarin, qui a inscrit le but vainqueur, jeudi soir, face à son ancien club.

Panarin a obtenu son 13e filet de la saison en deuxième période. Le Russe a donné l’avance pour de bon à son équipe et le gardien Alexandar Georgiev a fait le reste du travail dans son demi-cercle. Le hockeyeur originaire de la Bulgarie a stoppé 45 rondelles pour enregistrer son septième gain de la campagne.

À l'opposé, le gardien Joonas Korpisalo n’a été testé que 19 fois, mais a cédé trois fois. Brendan Lemieux et Jacob Trouba ont été les autres marqueurs des «Blueshirts». Cam Atkinson et Seth Jones ont assuré la réplique du côté de l’équipe locale.

Les Rangers retrouveront le Madison Square Garden vendredi et se prépareront à la visite du Canadien de Montréal.

La série de victoires des Bruins stoppée

À Boston, les Blackhawks de Chicago ont mis fin à la série de huit victoires des Bruins, en l’emportant par la marque de 4 à 3 en prolongation, au TD Garden.

Chicago l’a emporté, mais n’a tout de même pas été en mesure de faire subir une première défaite en temps régulier à domicile aux Bruins en 2019-2020. Le dossier à la maison des hommes de Bruce Cassidy passe donc à 12-0-5.

Chicago pourra grandement remercier son gardien Robin Lehner, qui a conclu la soirée avec 37 arrêts sur les 40 tirs dirigés vers sa cage. Le capitaine Jonathan Toews a marqué le but gagnant en temps supplémentaire.

Ryan Carpenter et Dylan Strome, qui revenait au jeu après une courte absence de quatre matchs, ont marqué à 37 secondes d’écart en fin de premier engagement. Strome a récolté un deuxième point sur le but d’Alex DeBrincat en tout début de troisième vingt.

Les Blackhawks mettent fin à une série de trois revers, mais occupent toujours le dernier rang de la section Centrale de l’Association de l’Ouest.

Andrei Svechnikov joue les héros

À Raleigh, Andrei Svechnikov a obtenu un but et une passe en plus d’être le seul marqueur en tirs de barrage, menant les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 3 à 2 face aux Sharks de San Jose.

Le jeune joueur russe n’a pas perdu de temps dans ce match, ouvrant la marque après 50 secondes de jeu. Son second point a été obtenu sur le filet de Jake Gardiner. Du côté des visiteurs, Marcus Sorensen et Logan Couture ont les seuls à déjouer Petr Mrazek.

Le gardien tchèque a aussi été impliqué dans un incident avec le vétéran Joe Thornton. «Jumbo Joe» a été trop insistant pour déloger la rondelle de sous le gant du portier, et celui-ci s’est relevé pour lui dire sa façon de penser. Thornton a alors décoché une droite directement au masque de Mrazek, qui n’a pas été ébranlé très longtemps. L’attaquant a été puni quatre minutes pour son geste.