Comment rassurer mon petit-fils?

Notre fille unique nous a donné bien des soucis jusqu’à ce que vers l’âge de 16-17 ans, on puisse enfin mettre un nom sur ce qui la minait, soit le TDAH. Bien encadrée, elle a quand même réussi à finir son cégep avec des notes accep-tables, pour s’orienter ensuite en informatique. Même médicamentée, elle a toujours fonctionné un peu à côté de la plaque, mais sans exagération quand même. Ses conjoints, elle les choisissait toujours de façon peu orthodoxe. C’est-à-dire dans la tale, sinon des mauvais garçons, du moins de ceux qui avaient une morale élastique et qui vivaient en marge. Ses amours ne durant jamais bien longtemps, elle passait facilement au suivant. Puis est arrivé celui qui l’a mise enceinte à 36 ans, et qui a fui dans l’Ouest canadien au milieu de sa grossesse, sans plus jamais donner de ses nouvelles ensuite.

Ma fille a eu un garçon, et comme elle était seule pour faire face, mon mari et moi avons beaucoup pris soin de lui. Il a aujourd’hui 6 ans et il est très attaché à nous. C’est un enfant équilibré et joyeux qui fait notre bonheur et celui de sa mère, qui n’a plus eu d’autre homme dans sa vie par la suite. Donc la figure masculine dans la vie de cet enfant, c’est son grand-père auquel il est très attaché. Mais malgré cela---, il demande souvent pourquoi il n’a pas de père comme les autres enfants.

Ma fille s’est contentée de lui dire qu’elle ne le sait pas puisqu’elle est tombée enceinte alors qu’elle fréquentait plus d’un garçon. Ce qui a clos la discussion pour elle. Mais l’enfant revient à la charge régulièrement. Mon mari--- et moi ne sommes pas d’accord--- pour continuer à cacher la vérité à cet enfant, mais ma fille ne veut rien savoir de lui dévoiler le nom de son père. Comment la forcer à le faire ?

Grands-parents qui veulent bien faire

Vous ne pouvez pas la forcer à le faire mais vous pouvez graduellement lui faire comprendre que c’est un besoin tout à fait légitime de la part de son fils de vouloir connaître ses origines, et qu’elle n’a d’autre choix que de lui dire la vérité. Qu’elle imagine une seconde l’effet que ça peut lui avoir fait de penser qu’il est le fruit d’un jeu de hasard entre deux candidats potentiels ? Elle devrait logiquement se raviser tant cette perspective risque de marquer négativement son enfant. Ne lâchez pas!