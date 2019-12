Des pirates informatiques liés aux services de renseignement russes inculpés aux États-Unis

WASHINGTON | Deux Russes, accusés d’être à la tête d’un groupe responsable d’une vague internationale de piratage informatique et d’être liés aux services de renseignement du Kremlin, ont été inculpés aux États-Unis, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

Selon l’acte d’accusation du parquet de Pittsburgh, Maxime Iakoubets et Igor Tourachev, à la tête d’un groupe cybercriminel nommé «Evil Corp», auraient infecté des ordinateurs, notamment de banques, dans des dizaines de pays et volé plus de 100 millions de dollars depuis 2011.

Maxime Iakoubets aurait notamment collaboré «à partir de 2017» avec les services de renseignement russes (FSB) «sur des projets pour le gouvernement russe», a précisé le Trésor américain.

