Faut-il séparer des jumeaux à l’école

Nos garçons, des jumeaux, ont fréquenté la garderie et le préscolaire en étant toujours ensemble. On se prépare à les inscrire au primaire l’an prochain et on se demande, mon mari et moi, s’il ne serait pas bon de les mettre dans des classes différentes ? Comme ils sont identiques, on fait notre possible pour les différencier dans leur habillement pour que chacun trouve sa place. Mais comme ils s’adorent et se copient l’un l’autre, on ne voudrait pas non plus rompre le lien. Bien que tout le monde autour nous incite à ne pas les séparer, on aimerait un avis neutre pour prendre une décision.

Petite famille heureuse

J’endosse les propos de Nathalie Parent, psychologue, « ... la différenciation des jumeaux contribue à favoriser le développement de leur estime de soi et de leur identité. Le sentiment d’être important vient du fait que l’on est unique. L’enfant peut ressembler à l’autre tout en étant différent. » Comme la décision est entre vos mains, je souligne aussi que des chercheurs de VU University Amsterdam, qui ont suivi 2000 paires de jumeaux jusqu’à l’âge de 12 ans, en sont arrivés à la conclusion « ... qu’il n’y a aucune différence significative dans les performances de ceux qui ont fréquenté la même classe, de ceux qui ont été séparés, comme de ceux qui n’ont partagé la même classe que quelques années. »