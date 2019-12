Grande guignolée des médias: une contravention de stationnement pour l'équipe de bénévoles de Jean-Philippe Dion

MONTRÉAL – L’un des neuf porte-paroles de la grande guignolée des médias, l’animateur Jean-Philippe Dion, a eu toute une surprise jeudi matin alors qu’il amassait des dons en voiture: on a donné une contravention à son groupe de bénévoles pour un stationnement interdit.

Les quelques bénévoles, dont Danièle Henkel et Patricia Paquin, se sont vus décerner une contravention de 78$.

Bravo à l’employé de la @MTL_Ville qui donne une contravention à notre véhicule identifié pour la @GuignoleeMedias ! tsé avoir le cœur sur la main... @Val_Plante pic.twitter.com/l6HGkAr2lb — Jean-Philippe Dion (@JPhilippeDion) December 5, 2019

Le hic, c’est que leur voiture était bel et bien identifiée comme un véhicule officiel de la grande guignolée des médias avec une affiche installée dans le pare-brise, a expliqué l’animateur de La vraie nature, en entrevue à QUB radio.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Jean-Philippe Dion à QUB radio:

«Nous, le temps qu’on est parti au coin de la rue avec notre boîte pour aller ramasser des sous, il y a un agent de la Ville de Montréal qui est allé nous mettre une contravention de 78$ parce qu’on n’avait pas le droit de stationner le véhicule là. On s’entend, on était là quelques minutes», s’est étonné Jean-Philippe Dion, au micro de Jonathan Trudeau.

Pire encore, ce dernier a souligné que le chauffeur de la camionnette a tenté, sans succès, de raisonner l’agent de stationnement.

«Notre chauffeur Laurent l’a vu, lui a parlé pour lui dire: “écoute, on s’en va, on ne reste pas là longtemps” et l’agent a dit: “regarde, c’est mon travail et je n’ai pas le choix et je dois aller mettre la contravention”», a-t-il relaté à l’émission Franchement dit.

Jean-Philippe Dion, qui a partagé une photo de la situation sur Twitter, s’est au final dit désolé de voir que la contravention privera les familles dans le besoin de quelques dizaines de dollars en dons.

«J’ose espérer que le gars était vraiment obligé de faire son travail, mais bon, c’est malheureux. Ultimement, c’est quand même 78$ que la grande guignolée des médias va devoir payer pour la contravention au lieu de donner cet argent-là», a-t-il conclu.

Notons que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi un peu plus tard jeudi sur Twitter à la situation, admettant être «très étonnée par cette contravention».

J’ai comme vous été très étonnée par cette contravention en ce jour de #guignolée2019. J’ai bon espoir qu’elle sera annulée par le @SPVM. J’en profite par ailleurs pour remercier tous les bénévoles pour leur temps et leur implication aujourd’hui! https://t.co/yibQQ1DpjF — Valérie Plante (@Val_Plante) December 5, 2019

«J’ai bon espoir qu’elle sera annulée par le SPVM», a-t-elle notamment commenté.

