HBO commande une mini-série sur le scandale du Watergate avec Woody Harrelson

La chaîne câblée américaine HBO a donné son feu vert à la production d’une mini-série sur le scandale du Watergate, qui fit tomber le président Richard Nixon, avec les acteurs Woody Harrelson et Justin Theroux en tête d’affiche.

« The White House Plumbers » (les plombiers de la Maison Blanche) a été imaginé et écrit par deux scénaristes à l’oeuvre sur une autre série de HBO, « Veep », Alex Gregory et Peter Huyck.

Les deux comédiens seront également producteurs exécutifs de la mini-série annoncée jeudi, alors que les démocrates cherchent à destituer Donald Trump, 45 ans après la démission de Richard Nixon qui voulait ainsi éviter une destitution certaine.

Un autre ancien de « Veep », David Mandel, assurera la réalisation, selon des éléments transmis jeudi par HBO à l’AFP.

La mini-série aura pour acteurs principaux Woody Harrelson, vu notamment dans « 3 Billboards, les Panneaux de la vengeance » ou la série « True Detective », et Justin Theroux, remarqué dans la série de HBO « The Leftovers ».

L’histoire sera centrée sur la cellule clandestine créée par l’administration Nixon, souvent appelée « The White House Plumbers » car ses responsables avaient initialement choisi de se faire passer pour des plombiers.

Ce sont des hommes de ce groupe qui ont pénétré par effraction dans les locaux du siège national du parti démocrate, situé dans un immeuble appelé Watergate, en mai et juin 1972, notamment pour y poser des micros.

La mini-série s’intéressera particulièrement à E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy, les deux responsables qui ont coordonné cette opération.

Après l’interpellation de cinq de leurs hommes le 17 juin 1972, Howard Hunt et Gordon Liddy ont tous deux été poursuivis et condamnés à des peines de prison ferme.

Ce sont les suites de cette affaire et les tentatives de Richard Nixon de faire obstruction à l’enquête qui ont valu au président américain une procédure parlementaire en destitution. Avant même la fin de la procédure, Nixon avait choisi de démissionner, en août 1974.

Le scandale du Watergate a déjà donné lieu à plusieurs téléfilms et longs métrages, le plus célèbre étant « Les Hommes du président » (1976), d’Alan Pakula, couronné par quatre Oscars.