Je sors, je reste

Coup de cœur :

Cinéma

Le monde selon Amazon

Présenté pour une dernière fois ce soir au Cinéma Beaubien, le documentaire «Le monde selon Amazon», des réalisateurs Thomas Lafarge et Adrien Pinon, cherche à réfléchir à l’impact qu’a eu cette immense multinationale sur le monde d’aujourd’hui et sur son influence et ses ambitions toujours grandissantes. Le documentaire revient aux premiers pas de l’entreprise, fondée en 1994, alors qu'elle ne vendait que des livres sur internet, jusqu’à aujourd’hui, 25 ans plus tard, alors qu’Amazon expédie maintenant 5 milliards de colis par an à 300 millions de clients partout dans le monde.

Ce soir à 21h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Je sors :

Cinéma

Best of Annecy 2019

Dans le cadre de la 18e édition des Sommets du cinéma d’animation, le Cinéma Moderne présente la soirée «Best of Annecy 2019» qui regroupe une sélection de courts métrages provenant de la programmation du Festival international du film d’animation d’Annecy. La majorité des films présentés ont été primés.

Ce soir à 18h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Concert

Maisons sur rue / Les villes intérieures

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) poursuit sa série hommage à la compositrice Katia Makdissi-Warren en présentant ce soir un concert qui réunira une centaine de voix, neuf musiciens et un ensemble de solistes. Les pièces présentées s’inspireront en partie de l’oeuvre de la compositrice. De nouvelles pièces d'André Pappathomas et de Rachel Burman sont également au programme.

Ce soir à 19h30 à l'église Sacré-Cœur-de-Jésus, 1471 rue Ontario Est

Spectacle

Les Shirley et Fuudge

Présenté dans le cadre du Festival Noël dans le Parc, se déroulant du 30 novembre au 25 décembre, le spectacle des groupes «Les Shirley» et Fuudge promet d’être bien festif et rock. L’événement est gratuit, le groupe «Les Shirley» débutera la soirée suivi du groupe Fuudge.

Ce soir à 19h30 aux Jardins Gamelin, 1500 rue Berri

Spectacle

Laurence-Anne – La nuit des ténèbres

Étienne Dufresne

Alors que la Coop Les Katacombes s’apprête à fermer définitivement ses portes le 31 décembre prochain, plusieurs spectacles sont prévus durant tout le mois de décembre. Ce soir, l’artiste Laurence-Anne présentera le concert «La nuit des ténèbres» et sera accompagnée pour l’occasion de plusieurs invités dont Hubert Lenoir et Pelures Joues.

Ce soir à 20h à la Coop Les Katacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Carte blanche à Fanny Britt

Maude Chauvin

Dans le cadre de la série «Aujourd’hui, je passe à l’Histoire!», créée à l’occasion du 50e anniversaire du CTD’A, l’auteure Fanny Britt présentera le spectacle «Pièce de résistance» et sera accompagnée de cinq comédiennes. L’auteure revient sur la soirée du 6 décembre 1989, jour de la tuerie à l’École Polytechnique, alors qu’elle avait 12 ans et participait à un concert de Noël.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Je reste :

Livre

Ce jour-là : parce qu’elles étaient des femmes

Trente ans après la tuerie de l’École Polytechnique, la journaliste et auteure Josée Boileau publie le livre « Ce jour-là : parce qu’elles étaient des femmes» dans lequel elle revient sur les événements entourant la tragédie et tente de cerner ses conséquences sur la place des femmes dans la société québécoise d’aujourd’hui.

En librairie depuis le 4 décembre

Livre

Le marché contre l’humanité

À travers le livre «Le marché contre l’humanité», l’auteur Dominique Bourg tente de réfléchir aux mécanismes qui tendent à maintenir la société et ses institutions telles qu’elles sont et qui freinent conséquemment son développement vers une meilleure prise en compte des enjeux écologiques et démocratiques.

En librairie depuis le 11 novembre

Album

Constance - David Giguère

Plus de cinq ans après la sortie de son deuxième album, le comédien et musicien David Giguère lance un nouvel opus intitulé «Constance» où l’artiste propose un son très rock et électro, toujours bien convaincant.

Disponible depuis le 29 novembre