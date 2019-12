[PHOTOS] Le Capitole célèbre en grand sa métamorphose de 45 M$

Le Capitole brillait de tous ses feux, jeudi soir. Vingt-sept ans après sa grande réouverture, il a célébré un autre jalon important de son histoire quand de nombreuses vedettes ont souligné avec éclat la fin de sa métamorphose de 45 millions $.

Glamour, paillettes, classiques de la chanson québécoise et anglophone, mise en scène rythmée et clinquante, une dizaine de musiciens et choristes, ainsi qu’Isabelle Boulay, Ginette Reno, Claude Dubois et plusieurs autres grands noms qui ont marqué l’histoire du Capitole : rien n’a été négligé pour faire de cette soirée un party flamboyant et inoubliable.

Photo Jean-François Desgagnés

Encore mieux, les spectateurs avaient le cœur à la fête, même les personnalités regroupées au parterre.

Photo Jean-François Desgagnés

Il fallait voir tout le monde se lever d’un trait pour danser joyeusement quand Martin Fontaine, qui avait revêtu ses vieux habits d’Elvis, est apparu pour chanter Suspicious Minds. Ou hurler à pleins poumons au son de Que je t’aime, interprétée par Sylvain Cossette.

Photo Jean-François Desgagnés

Le moment touchant de la soirée? Lorsque Ludovick Bourgeois a entonné Seul au combat accompagné par son défunt papa Patrick sur écran géant.

Photo Jean-François Desgagnés

Le duo qui a fait vibrer la foule? Certainement l’alliance entre Ginette Reno et Lynda Lemay sur On en est là.

Photo Jean-François Desgagnés

Plus tard, le temps s’est suspendu quand Claude Dubois a eu droit à une écoute admirative et religieuse pour son éternelle Si Dieu existe.

Rayonnant

Fier et nostalgique, le propriétaire du Capitole, Jean Pilote, rayonnait.

Photo Jean-François Desgagnés

«Ça me rappelle 1992. Je suis très excité, fébrile, content et fier. C’est comme l’accomplissement d’un rêve. Ça faisait quinze ans que j’en parlais.»

Preuve du lien unique qui unit la communauté artistique à la salle historique du Vieux-Québec, tous les artistes à qui M. Pilote a demandé de participer au spectacle ont dit oui.

Photo Jean-François Desgagnés

Ceux qui ne pouvaient y être parce qu’ils sont en tournée à l’étranger, comme Roch Voisine, Garou et Corneille notamment, ont envoyé des messages vidéo qui ont été diffusés pendant le gala.

Photo Jean-François Desgagnés

À l’animation, Marc Dupré a profité de l’occasion pour ressortir quelques-unes de ses meilleures imitations et présenter celle de Gerry Boulet, qui lui a permis de se faire un nom, en 1993, quand il a participé aux Étoiles du Capitole.

Photo Jean-François Desgagnés

Souvenirs

Il n’était pas le seul à se remémorer de beaux moments vécus au Capitole. Mario Pelchat a confié qu’il se souviendra toute sa vie d’un spectacle avec Michel Legrand marqué par une panne de courant.

Photo Jean-François Desgagnés

«Je lui ai suggéré de continuer comme si de rien n’était. On a fait tout le spectacle acoustique. Nous nous sommes approchés des gens. Le seul éclairage, c’était les lampions sur les tables. Ce fut magique.»

Photo Jean-François Desgagnés

► Le gala d’hier soir sera diffusé sur les ondes de TVA le 15 décembre.

«Comme à Vegas»

Une remise à neuf de 45 millions de dollars, ça vaut bien une touche de glamour. Pour célébrer la fin des travaux au Capitole de Québec, tout le monde s’était mis sur son 36, hier soir. Plusieurs vedettes québécoises de la chanson, de Ginette Reno à Claude Dubois en passant par Mario Pelchat et Lynda Lemay, ont défilé sur le tapis rouge et en ont profité pour découvrir le nouveau Capitole. « Je ne me reconnais plus, mais je trouve ça fabuleux. C’est comme si le Capitole avait grandi. On se croirait dans un endroit comme Las Vegas », a dit Martin Fontaine, qui a animé le Capitole pendant de nombreux étés dans la peau d’Elvis Presley.