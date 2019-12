Le Parti démocrate exclut-il les minorités?

Interrogée à la suite de l'abandon de sa campagne, Kamala Harris consédérait que son genre et la couleur de sa peau constituaient «l'éléphant dans la pièce».

Plus tôt aujourd’hui ce sont les candidats Julian Castro et Cory Booker qui ont confronté la direction de leur parti. Déjà considérés comme des valeurs sûres ou des candidats vedettes, les deux hommes ne sont pas encore parvenus à se qualifier pour le débat du 19 décembre à Los Angeles. Jusqu’à maintenant, ils ne sont que six à respecter les critères pour monter sur la scène, tous des blancs. Kamala Harris devait se joindre à ce groupe avant l’annonce de son désistement.

Castro et Booker ont pourtant bénéficié du départ de Harris puisqu’ils ont connu une bonne semaine de financement, surtout dans le cas de Booker. Malgré des coffres mieux garnis, il serait cependant étonnant qu’ils parviennent à respecter la barre des 4% de soutien dans les sondages. Seuls Andrew Yang et Tulsi Gabbard pourraient se gagner une invitation d’ici au 19.

Si le Parti démocrate a resserré les critères de qualification, c’est dans l’espoir de réduire le nombre de candidats sur la scène. Jusqu’à tout récemment on dénombrait encore plus d’une vingtaine de candidatures et il y a encore 15 candidats sur les rangs. Est-il injuste d’agir ainsi? Est-ce bien légitime de discriminer en fonction des appuis? Les dirigeants de la formation politique avancent que ce resserrement a été progressif et que les candidats ont joui de plusieurs mois pour se démarquer.

Booker et Castro auraient souhaité qu’on permette à tout le monde de débattre jusqu’au début des primaires pour permettre aux électeurs des différents états de trancher avant que le parti ne le fasse. Il déplore qu’il n’y ait maintenant plus de candidats de couler alors qu’au départ on retrouvait une diversité historique parmi les candidats.

Si je me réjouissais que les candidatures reflètent la diversité de la population américaine, les arguments avancés par les deux candidats me semblent plutôt faibles. Des candidats comme Pete Buttigieg ou Amy Klobouchar n’ont bénéficié d’aucun avantage et malgré leur relatif anonymat ils sont parvenus à se qualifier. Ce que demandent les hommes représente à mes yeux la quadrature du cercle. Quand on a pu profiter de plusieurs mois pour cumuler des contributions financières et se faire remarquer dans les sondages, que pouvait-on faire de plus?

Cette année, les démocrates composent avec les aléas de la situation vécue par les républicains en 2015-2016. Quand on se retrouve avec autant de candidatures, on peut se réjouir de constater la vitalité de la formation politique, mais le risque est toujours de perdre de bonnes candidatures.

Bien des candidats vedettes républicains se sont retrouvés rapidement sur la voie de garage en 2015 et cette année les démocrates peuvent déplorer le départ de candidatures de qualité, mais le jeu me semble honnête. Seule lacune à mes yeux? Des milliardaires comme Michael Bloomberg et Tom Steyer peuvent se permettre de ne pas participer à toutes les étapes ou aux débats, leur fortune personnelle leur permettant d’acheter plus de publicité pour se maintenir dans la course et dans l’actualité jusqu’en février, période où les électeurs se prononceront enfin.

Si je comprends la déception des Harris, Castro et Booker, je me demande si ce lavage de linge sale en public est bien sage. Avons-nous droit à un autre épisode de démocrates se querellant entre eux plutôt qu’avec l’adversaire?