Odell Beckham fils ne veut pas parler de son futur

Le flamboyant receveur de passes Odell Beckham fils ne veut pas entendre parler de sa prochaine destination dans la NFL, même s’il connait une première saison difficile avec les Browns de Cleveland.

Échangé par les Giants de New York à l’entre-saison, Beckham commande le plus haut salaire parmi tous les joueurs des Browns en 2019, mais présente les pires statistiques de sa carrière après 12 matchs.

Le joueur de 27 ans capte le ballon mois de cinq fois par match et cumule des gains de 67,1 verges en moyenne. Il a seulement inscrit deux touchés. Sa production à l’attaque est influencée directement par la blessure à la main droite qu’a subie le quart-arrière partant Baker Mayfield. Celui-ci a lancé quelques ballons jeudi et s’approche d’un retour au jeu.

«Personne ne sait ce que le futur nous réserve, a dit Beckham au réseau ESPN. Mon casier est tout juste à côté de celui de Jarvis Landry, l’un des hommes auquel je tiens le plus au monde. Chaque jour, je pense à sa présence au travail et ça les rend spéciaux. En ce moment, je ne peux pas m’asseoir ici et vous dire si je serai là, si j’ai envie d’être là ou si je n’ai pas envie d’être là. Je n’aimerais être nulle part ailleurs.»

Selon son contrat, Beckham a encore quatre saisons à disputer à Cleveland. Lui-même a admis ses torts et avoue qu’il trouve dur de ne pas avoir une aussi grande influence sur l’offensive qu’il le voudrait, surtout lorsque l’équipe perd.

«Dieu a un plan. Tout va se régler lors de l’après-saison, a dit Beckham au site NFL.com , jeudi. J’ai l’impression d’avoir déjà été ici pour répondre aux mêmes questions à propos de ma prochaine équipe, alors que je fais déjà partie d’une organisation. Je n’y fais pas attention pour l’instant. Reparlez-moi en plus tard, on verra ce qui arrivera. Je ne connais pas les plans de Dieu. Je suis seulement sa voie.»

Il reste maintenant quatre parties à Beckham et aux Browns pour améliorer leurs performances respectives. L’équipe de l’Ohio présente un dossier de 5-7 cette saison et revendique le troisième rang de la section Nord de la Ligue américaine. Les Ravens de Baltimore (10-2) et les Steelers de Pittsburgh (7-5) les devancent au classement.