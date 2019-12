Musicien autodidacte, Christian Vézina, propriétaire, a vite compris que le son était important pour apprécier pleinement la musique. Il conseille les gens dans l’achat de leur chaîne stéréo ou cinéma maison de rêve. «De mon rêve au vôtre», dira-t-il. Vous cherchez de la finesse à bas volume et voulez vibrer à fort volume? Cette boutique est l’endroit ultime pour faire un choix éclairé et combler vos attentes! Du débutant cherchant sa première chaîne stéréo à l’audiophile averti, tout le monde y trouve son compte en plus d’un service exceptionnel offert par des passionnés. Le choix est vaste et il y en a pour tous les budgets.

Une boutique à découvrir dans Lanaudière, à seulement quelques kilomètres de Montréal!

PRODUITS OFFERTS

Produits d’importation et locaux

Platines vinyles, streamers Bluetooth

Amplificateurs à lampes, à transistors ou numériques

Haut-parleurs de tous formats

Panneaux électrostatiques

Et plus encore!

TÉMOIGNAGE

«Il s’agit d’un endroit unique dans Lanaudière. Une entreprise de chez nous, menée de main de maître. L’accueil est chaleureux, le choix est époustouflant et s’adapte à toutes les bourses. Christian, le propriétaire, est un passionné. Coup de foudre assuré!»

UN AN ÇA SE FÊTE,

PLUSIEURS PROMOTIONS SUR PLACE!

Planète Haute-Fidélité Inc. | 543-B Notre-Dame, Repentigny, QC, J6A 2T6

450 841-1711 | planetehautefidelite.com | Facebook | Instagram