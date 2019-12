Vox pop REER: est-ce que les jeunes connaissent bien l'épargne retraite?

En collaboration avec

La retraite est-elle un horizon trop lointain pour que les générations Y et Z s’y intéressent dès maintenant?

Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus et le résultat pourrait en surprendre plus d’un.

Les questions de base

À quel âge faut-il commencer à mettre de l’argent dans un REER? Combien faut-il épargner? Quel montant atteindre pour s’assurer une retraite confortable? Il faut répondre à toutes ces questions pour avoir une idée de sa situation actuelle et se poser les bons objectifs pour plus tard.

L’âge de la retraite, selon Ottawa, est de 65 ans, mais l'âge moyen de départ est actuellement autour de 63 ans.

Cela semble cependant sur le point de changer. D’après un sondage de 2018, 51% des Québécois de 25 à 64 ans pensent prendre leur retraite après 65 ans.

Malgré un départ à la retraite plus tardif, il n’y a pas vraiment d’âge idéal pour commencer à épargner, sachant que le temps joue en notre faveur. Dans notre reportage, certains intervenants pensent qu’il faudrait commencer à investir dans le REER dès 20 ans, d’autres quand on atteint un premier emploi stable.

Selon une autre étude, les 18 à 34 ans estimeraient devoir épargner 917000 dollars pour leur retraite, plus que les X et les baby-boomers. Raison de plus pour commencer tôt à épargner?

Servir à d'autres objectifs?

Le REER ne sert d’ailleurs pas qu’à financer les retraites. Il peut être utilisé pour des objectifs à court et à moyen terme.

Le RAP, régime d’accession à la propriété, permet d’utiliser des fonds disponibles dans un REER pour devenir propriétaire d’une première maison ou d’un premier condo sans être imposé, à condition de rembourser le montant utilisé sur 15 ans.

Le REER peut également être utilisé pour financer des études grâce au REEP ou au régime d’encouragement à l’éducation permanente.

Pour en savoir plus sur le sujet, écoutez la vidéo préparée par l’équipe de porte-monnaie.