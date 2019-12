Une élève dont la sœur a été tuée raconte son retour à l’école après le drame

La sœur de Daphné Huard-Boudreau, assassinée par son ex-copain en mars 2017, s’est remémoré son difficile retour à l’école après le drame.

En entrevue à Qub radio, Léonie Huard-Boudreau a raconté qu’elle a dû reprendre ses études sept jours à peine après la mort de sa sœur.

«Les gens me fuyaient ou fuyaient mon regard. [..] Les professeurs aussi», s’est-elle souvenu.

Comme le meurtre a eu lieu en mars et que la période d’examens arrivait, la jeune femme explique qu’elle n’avait «pas le choix de retourner à l’école».

«Tout le monde [avait] comme une petite gêne. Tout le monde [avait] peur de me briser en me parlant. Mais c’est toujours quand même important de ne pas se gêner et d’aller voir l’élève en question et juste d’être là pour elle», a-t-elle fait valoir.

Guide pour outiller les intervenants en milieu scolaire

Le guide «Retourner à l’école après un drame» produit par l’Association des familles de personnes assistées ou disparues est officiellement lancé jeudi soir, 30 ans après la tuerie de la polytechnique.

Christine Carretta, présidente de l’organisme et elle-même enseignante, a expliqué au micro de Benoît Dutrizac qu’il s’agit d’un outil visant à sensibiliser les intervenants en milieu scolaire à ce que vit un jeune lorsqu’il revient à l’école après un drame. Le document se veut pratique. Il donne de judicieux conseils sur la manière d’aborder l’élève et de l’accueillir.

«Ça fait 28 ans que j’enseigne et je n’ai jamais eu un outil comme ça qui m’a été fourni», a expliqué celle qui dit côtoyer des étudiants qui vivent «toutes sortes de drames».

«Je ne me sentais pas outillée pour les accompagner. [...] On peut paniquer et ne pas savoir quoi dire», a poursuivi Mme Carretta.

Selon elle, le guide devrait être distribué dans toutes les écoles du Québec.

Il sera accessible gratuitement à l’adresse www.afpad.ca.