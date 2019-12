[VIDÉO] Séisme en Haïti: l’Assemblée nationale émue par le témoignage de Dominique Anglade

Devant des députés en larmes, Dominique Anglade a livré un vibrant hommage à ses parents, fauchés par le terrible séisme qui a frappé Haïti il y a près de 10 ans, et sur la nécessité de se relever après avoir vécu pareil drame.

«Malgré la douleur, malgré la peine, malgré la souffrance, il reste encore, il reste encore cette volonté de bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves. Aujourd’hui, je demande qu’on rende hommage à des centaines de milliers de voix qui se sont tues pendant les quelques secondes d’une secousse, il y a 10 ans, en Haïti», a lancé l’élue libérale jeudi à l’Assemblée nationale.

Photo Simon Clark

Le Parlement commémorait les 10 ans du terrible séisme du 12 janvier 2010, qui a causé la mort de plus 200 000 personnes et qui a fait des centaines de milliers de blessés.

Mme Anglade, candidate à la chefferie du Parti libéral, a raconté comment, il y a une décennie, elle a été frappée par une terrible nouvelle. Ses parents, George Anglade et Mireille Neptune, étaient de passage dans leur pays d’origine lorsqu’un violent tremblement de terre a secoué le pays. Plus la soirée avançait, plus elle se rendait compte de l’ampleur de la catastrophe.

Le terrible appel

À 16h, lendemain, elle reçoit un appel fatidique de sa sœur. «Elle est incapable de me dire qui est décédé, elle est seulement capable de me dire qui est vivant. Elle me dit, untel a survécu, untel a survécu. Et je dis: “Papa et maman?” C’est à ce moment-là que je comprends que j’ai perdu, d’un coup, mon père, ma mère, mon oncle et mon cousin», a raconté Mme Anglade, qui n’a pas retenu ses larmes.

Photo Simon Clark

«C’est mon histoire, mais c’est l’histoire de centaines de milliers de personnes cette journée-là», a-t-elle lancé. Sur le coup, la politicienne ne savait pas comment elle trouverait la force pour se relever. Mais une conversation avec sa tante, qui venait de perdre son fils, lui a redonné courage: «Ma tante me dit: “Dominique, nos morts sont morts, il va falloir qu’on les enterre. Par contre, on peut faire encore beaucoup pour les vivants.”»

«Et c’est là que je prends tout le courage et la force de dire qu’on n’a pas le droit de se laisser abattre, qu’il faut vivre nos peines, qu’on est capables d’aller plus loin et de se tenir debout pour ceux qui en ont encore besoin», a dit Mme Anglade.

Des mois plus tard, Dominique Anglade a retrouvé une lettre que son père a écrite à sa mère l’année de sa naissance. «À la fin de la lettre, il disait: “Allons bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves.”»

Les élus en pleurs

«Après avoir fait de la prison politique en Haïti, après s’être établi au Québec en exil, il disait à ma mère: «Allons bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves». Malgré la douleur, malgré la peine, malgré la souffrance, il reste encore, il reste encore cette volonté de bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves», a-t-elle ajouté.

Autour d’elle, les élus ne cachaient pas leur peine. En pleurs, les ministre Lionel Carmant et Nadine Girault, également d’origine haïtienne, ont traversé la chambre pour la saluer. La ministre des Relations internationales, Mme Gireault, a souligné «le témoignage bouleversant» de Mme Anglade. «Je profite de l’occasion pour rendre un hommage spécial à son père, Georges Anglade, un grand intellectuel québécois et haïtien, très attaché à sa terre natale, et à sa mère, tous les deux d’ailleurs connus et appréciés de mes propres parents, qui faisaient aussi partie de la diaspora haïtienne», a-t-elle souligné.

«Moi-même d’origine haïtienne, j’ai ressenti un terrible désarroi face à cette épreuve. Cette terrible catastrophe a décimé plusieurs centaines de milliers de personnes, et il y a encore davantage de blessés, de familles brisées, de vies chamboulées. La nation haïtienne a perdu ses filles et ses fils ce jour-là», a ajouté Mme Girault.