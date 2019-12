FORTÉ, Michel



À Montréal, le 3 décembre 2019, est décédé à son domicile M. Michel Forté à l'âge de 70 ans, époux de Mme Suzanne Rochette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cinq filles Mélanie (Daniel), Maude (Andreas), Hélène (Martin), Luce (Michaël) et Geneviève, ses huit petits-enfants, sa maman Suzanne Joyal, ses deux soeurs Josette (Guy) et Sylvie (Ken), ses deux frères Yves (Michèle) et Benoît (Sylvie) ainsi que de nombreux neveux, nièces, famille et amis.Puisqu'il a donné son corps à la science, une célébration d'adieu est organisée dimanche prochain, le 8 décembre, à la paroisse St-Hippolyte (1055, rue Tassé, Montréal). L'église sera ouverte à partir de 14h pour ceux qui veulent venir nous offrir leurs condoléances. La célébration débutera à 15h.