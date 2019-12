PORTELANCE (LAMER)

Pierrette



Le 3 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pierrette Lamer Portelance, elle a tenu une boutique souvenirs des Expos de Montréal pendant 30 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Ginette et Pierre, ses petits-enfants Mathieu, Katérie et Pascal, ses arrière-petits-enfants Anthony, Ludovic et Béatrice, son frère Robert, ses soeurs Liliane et Monique, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 10 décembre de 14h à 17h et de 18h30 à 20h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 20h en la chapelle duLa famille remercie le personnel de la Maison Source Bleue pour les bons soins prodigués à Pierrette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.