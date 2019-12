LEDUC CHEVRIER, Denise



À son domicile, le 3 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Denise Leduc, épouse de feu M. Jean-Paul Chevrier.Elle laisse dans le deuil ses enfants André-Paul (Louise), Bertrand (Marie), Guylaine et Claudel (Line), ses petits-enfants Anne-Marie (Mathieu), Étienne (Édith), Julien (Andréanne), Céline et Vincent, ses arrière-petits-enfants Catherine, Alexandre et Laurent, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 9 décembre 2019 à 11h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital du Suroît seraient appréciés.