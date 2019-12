ROSEBERRY, Diane



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 30 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Diane Roseberry, épouse de M. Jean-Paul Deslauriers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claudia (Hamid) et Jonathan (Anick), ses petits-enfants Laurianne et David, ses frères et soeurs: Marielle, Huguette, Anita, Clément, Yolande, Claude, Raynald, Laurence et Lauraine ainsi que leurs conjoints(es), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1514 498-7682 / Condoléances: www.cfdt.cale lundi 9 décembre de 13h à 16h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.En sa mémoire, au lieu de fleurs, un don à Médecins Sans Frontières serait apprécié.