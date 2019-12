Accessoires de cuisine: formule cocktail dînatoire

Les sauces, le houmos, la salsa de tomates et le guacamole font partie des délices qui se servent préférablement dans un bol. Gardez-en toujours plusieurs à portée de main, de différentes tailles et couleurs qui se combinent harmonieusement. C’est le cas de ces élégants bols (10, 15 et 20 cm) en porcelaine Kiku de Brilliant, mariant le noir et le blanc en trois attrayants motifs (feuilles, rayures et fleurs), qui feront tourner les têtes.