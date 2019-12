Australie: des incendies fusionnent en un «mégafeu» au nord de Sydney

SYDNEY, Australie | Plusieurs incendies de forêts en Australie ont fusionné en un seul et unique «mégafeu» qui brûle désormais de façon incontrôlée au nord de Sydney, ont annoncé vendredi les autorités, qui reconnaissent leur impuissance.

Un haut responsable des pompiers de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers, a déclaré qu'il y avait "probablement plus de huit feux" qui s'étaient rejoints en un gigantesque brasier brûlant sur 300 000 hectares, une zone longue d'environ 60 km.

Cet incendie fait rage à une heure de route de Sydney, qui ressentait encore vendredi les effets des fumées toxiques.

M. Rogers a fait état d'une forme d'impuissance des pompiers face à l'ampleur du brasier. Les soldats du feu en étant réduits à organiser les évacuations d'habitants, à tenter de protéger des habitations et à espérer une fin rapide de la sécheresse et des vents qui contribuent à attiser les flammes.

«Nous ne pouvons pas arrêter ces incendies. Ils vont se poursuivre jusqu'à ce que les conditions changent, et alors on fera ce qu'on peut pour essayer de les contenir», a-t-il dit à la chaîne publique ABC.

«La meilleure chose à faire est d'essayer de protéger les habitations et les gens.»

«Partez immédiatement»

Voilà trois mois que des feux font rage en divers points de l'est de l'Australie. Les incendies sont courants à l'approche de l'été austral, mais ils sont apparus très tôt cette année et sont particulièrement virulents.

Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des conditions encore plus propices aux feux.

De spectaculaires vidéos tournées par des pompiers circulaient vendredi, montrant l'avancée d'un mur de flamme devant des pompiers dans la nuit à Orangeville, à moins de 100 km à l'ouest de Sydney.

«La vidéo a été diffusée pour montrer pourquoi vous devez écouter les avertissements des pompiers», a expliqué sur Facebook la caserne d'Ingleburn.

«Si votre domicile n'a pas été préparé pour la saison des feux de forêts et que vous n'êtes pas sûr d'être capable de le défendre, alors partez immédiatement.»

Au Walkabout Wildlife Park, un parc animalier proche de Sydney, 300 bêtes ont dû être évacuées, dont des lézards, des dingos, des paons et des marsupiaux.

Le responsable des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a annoncé que des pompiers américains et canadiens étaient arrivés en renfort.

Ces experts doivent superviser notamment l'utilisation d'avions bombardiers d'eau et d'équipements lourds servant à créer des allées coupe-feu.

«Nous sommes reconnaissants non seulement de leur présence ici, mais aussi de leur sacrifice», a déclaré M. Fitzsimmons qui est devenu depuis plusieurs semaines sur les médias australiens un des «visages» de la lutte contre les incendies.

«Ils se sont portés volontaires pour donner un peu de ce temps qu'ils auraient pu passer en famille en cette période particulière de Noël et du Nouvel an pour venir ici nous aider», a-t-il dit.

Plus de 600 maisons ont été détruites et six personnes sont mortes. Le bilan est moins élevé que l'année la plus meurtrière, 2009, quand près de 200 personnes avaient péri.

Mais l'ampleur des zones dévastées cette année est sans commune mesure avec les années précédentes.

On estime à deux millions le nombre d'hectares qui sont partis en fumée, soit l'équivalent de la moitié de la superficie de la Suisse.