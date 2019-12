LIMOGES, Léo



1 septembre 1923 - 28 novembre 2019À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 28 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Léo Limoges, époux de Madame Annette Charron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Neil), Alain (Diane) et Sylvie (Mouloud), son frère Jacques, ses petits-enfants: David, Kathryne, Valérie, Karim-Luc et Sabrina, ses arrière-petits-enfants: Romy, Adèle et Lucca, ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 18h à 21h et le dimanche 8 décembre de 12h30 à 15h au complexe funéraire:Une célébration aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'unité 3A, de l'Hôpital Ste-Anne - Anciens Combattants pour leur soutien et les soins exceptionnels prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne, Pavillon du Souvenir, Unité 3A serait apprécié en la mémoire de Léo Limoges.