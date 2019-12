De vilains lutteurs attendrissants

Il a longtemps déchaîné les passions des amateurs de lutte aux côtés de son frère Mad Dog. Des décennies plus tard, Paul « The Vachon » réapparaît, physiquement diminué, mais excessivement touchant, dans le très beau documentaire que lui consacre le cinéaste Thomas Rinfret.

Comme son nom l’indique, Mad Dog & The Butcher — Les derniers vilains retrace les années de gloire du célèbre duo de lutteurs, des héros québécois partis de rien qui ont conquis la planète.

Photo courtoisie

Or, si les nostalgiques de la lutte d’époque y trouvent leur dose de Géant Ferré et de Gilles « The Fish » Poisson, la réussite du film passe par le regard tendre, parfois indulgent, mais jamais complaisant, que le documentariste pose sur cet homme aujourd’hui octogénaire et marqué par ses années entre les câbles.

Le film, narré à la manière d’un conte fantastique, commence sur des images d’un Butcher qui se déplace à l’aide d’une marchette, court les foires pour vendre des souvenirs et vit dans une roulotte avec sa femme et aide-soignante, Dee.

Trépidante à souhait avec ses voyages, ses soirées arrosées et ses combats épiques, la vie de Paul Vachon n’en a pas moins été marquée par les déchirures. Sa sœur Vivianne et sa fille adoptive Luna, lutteuses elles aussi, sont mortes tragiquement. Il a été un père absent pour ses enfants, dont André, qui en témoigne difficilement à la caméra.

Sans excès

La scène avec ce fils qu’il voit rarement, ses retrouvailles avec le fils de Vivianne et les appels de ses amis lutteurs pour son 80e anniversaire de naissance émeuvent sans tomber dans l’excès.

En outre et sans qu’on s’en étonne, le Butcher a pris un malin plaisir à plonger dans ses souvenirs et, en bon lutteur qu’il est, à les raconter dans des versions à peine croyables.

Qu’importe, on ne peut s’empêcher de sourire quand il affirme avoir mis fin à la ségrégation dans le sud des États-Unis en perdant contre un lutteur noir charismatique, ou lorsqu’il raconte comment Mad Dog a arraché un œil à un adversaire dans le ring.

C’est ce qui rend si attachant, malgré ses imperfections, cet homme qu’on a autrefois aimé haïr et qui, grâce à ce documentaire rempli de bienveillance, laissera derrière lui un souvenir attendrissant.

Mad Dog & The Butcher - Les derniers vilains

★★★★ ★

Un documentaire de Thomas Rinfret, avec Paul Vachon.