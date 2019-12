1. Râper les fromages. Couper la gousse d’ail en deux. Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs et l’eau. Fouetter pour bien dissoudre la fécule.

2. Frotter l’intérieur d’un caquelon avec la gousse d’ail. Hacher finement et déposer dans le caquelon (ou dans une casserole moyenne).

3. Ajouter les fromages râpés et chauffer à feu moyen doux en remuant avec une cuillère de bois jusqu’à ce que le fromage commence à fondre.

4. Verser le vin et le mélange de fécule de maïs dans la casserole. Porter à ébullition en remuant constamment.

5. Au premier bouillon, ajouter le kirsch et réduire à feu doux. Remuer et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Ajouter la muscade, poivrer généreusement et remuer.