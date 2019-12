Je sors, je reste

Week-end du 6 au 8 décembre 2019

Coup de cœur

DVD

Menteur

Mettant de vedette l’humoriste Louis-José Houde et le comédien Antoine Bertrand, le film québécois Menteur, raconte l’histoire de Simon, qui ment comme il respire. Toutefois, un matin, il se réveille et s'aperçoive que tous ses mensonges deviennent réalité. Imaginez une patronne ivrogne invétérée, des cicatrices survenues lors d’un séjour en Afghanistan et un frère jumeau, devenu l'homme le plus malchanceux du monde! Il devra renverser la vapeur, avec l'aide de son frère et d'une nouvelle collègue, question de réparer ses mensonges et de retrouver une vie normale. *Sorti le 3 décembre

Je sors

MUSIQUE

Larche et son party de bureau de Noël

Soyez prêt à vivre un véritable party de bureau de Noël avec l’auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine Larche, qui s’est fait connaître en 2009 avec son premier EP, L'amour fait M.A.L. Après quatre ans d’absence, l’artiste originaire de l'Abitibi-Témiscamingue est de retour avec son projet musical simplement rebaptisé LARCHE. Le chanteur-conteur qui adore Noël lance ainsi un nouvel EP Quand je serai grand, je serai heureux aux rythmes indie folk. Abordant le thème du bonheur, il s’inspire de son propre vécu, à cette quête musicale. *Ce soir à 20h au Café Reine Garçon – 611 Avenue Duluth Est

CONCERT

Andréanne A. Malette

Après avoir parcouru les routes du Québec lors de sa vaste tournée éponyme, la chanteuse Andréanne A. Malette conclu cette grande aventure avec un tout dernier spectacle à Montréal. Pour ce concert, elle sera de plusieurs artistes de La Tournée FEU DE CAMP et d’autres invités surprise. De plus, pour couronner le tout, l’ex-acamédicienne offrira en primeur une nouvelle chanson d’un troisième album à paraître en 2020. * Ce soir à 20h au Club Soda - 1225 Boulevard Saint-Laurent

ÉVÉNEMENT

Noël sur l’Avenue du Mont-Royal

La traditionnelle et féérique Marche de Noël aux flambeaux est de retour encore cette année, au plus grand plaisir des petits et des grands. Le trajet débutera au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, en direction du parc La Fontaine, au son des percussions brésiliennes enrichies de cuivres et de voix de l’ensemble Baturica. En outre, les marcheurs seront accompagnés de personnages fantastiques géants. Le parcours sera également agrémenté par les chorales les Nanas, de l’Ensemble vocal les Jongleurs, des Petites Voix du Plateau et de l’ensemble les Voix ferrées, qui offriront des classiques de Noël. Ne manquez pas les feux d’artifice, autour de l’étang central qui donneront le ton à la magie de Noël. *Demain à 19h sur l’Avenue Mont-Royal – Angle Mont-Royal et Cartier

GASTRONOMIE

Manger un Mac N’ Cheese pour la cause

En décembre, mangez un macaroni au fromage pour une bonne cause! En effet, les restaurants L’Gros Luxe poursuivent leur mission philanthropique en s’associant à différents organismes à but non lucratif pour une quatrième année consécutive. En effet, l’objectif est de redonner 1 dollar par mac ‘n cheese vendu à un organisme. Encore une fois, les chefs de chaque succursale ont rivalisé de créativité afin de concocter un plat de mac ‘n cheese spécialement pour l’occasion. Par exemple, goûtez au Mac Dog Vachon au Mile-End avec pain hot-dog brioché, saucisse jambon, mac’n cheese ultra crémeux, bacon, oignons caramélisés à la bière et oignons verts. *Au cinq succursales de Montréal, jusqu’au 31 décembre prochain

MAGASINAGE

Ouverture de la boutique de la BAnQ

Le mois de décembre est le temps du magasinage des fêtes et pour vous aider à trouver le cadeau parfait à offrir à vos proches, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ouvre boutique, ce mois-ci, et propose aux Québécois de nouveaux objets de mémoire mettant en valeur les racines et le patrimoine d’ici. Parmi les objets que l’on pourra dénicher, on retrouve des bougies, des sacs, des aimants, des cahiers, des bouteilles réutilisables et sous-verres. De plus, mettez la main sur une sélection de produits du terroir. La fourchette des prix oscillent environ entre 5 et 50 $. *Du mardi au dimanche dès 10h au hall d'entrée de la Grande Bibliothèque – 475, boulevard De Maisonneuve Est

Je reste

LIVRE

Ma vie de gâteau sec

Dans ce roman jeunesse, la jeune auteure Elizabeth Baril-Lessard nous fait pénétrer dans l’univers de Louane, une danseuse, pour qui la danse est au centre de sa vie. Un soir de spectacle, l’adolescente de 14 ans s’écroule devant des centaines de spectateurs. Au bureau du médecin, on lui diagnostique un problème de trouble anxieux. Comment expliquer ce terme et mal du siècle? Louane se réfugie à la bibliothèque à contrecœur, sans se douter qu’elle y fera la rencontre de Théo. Là, tout pourrait changer et la naissance d’une grande amitié leur fera ouvrir de nouveaux horizons. * Sorti le 24 octobre

TÉLÉ

Gala des Olivier

La grande célébration des humoristes québécois approche à grand pas. En effet, le Gala des Olivier sera, pour une autre édition, animé par Pierre Hébert et Philippe Laprise. Plusieurs présentateurs vedettes seront aussi appelés à remettre les trophées convoités, tels que Véronique Cloutier, Laurent Paquin ou encore Arnaud Soly. On surveille de près le prestigieux Olivier de l’année, qui est déterminé par le vote populaire. Les finalistes sont : Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan, Louis-José Houde, Julien Lacroix, Katherine Levac, Mariana Mazza et Mike Ward. *Dimanche soir dès 20h sur Ici Télé

ALBUM À ÉCOUTER

Ennio Morricone – Piano solo

Le pianiste Jean-François Groulx revisite les plus belles mélodies du compositeur Ennio Morricone, connu mondialement pour ses musiques des films comme Il était une fois dans l’Ouest, Il était une fois en Amérique ou encore Mission. En solo, il a sélectionné des pièces aux lyrismes envoûtants et facilement reconnaissables, tout en y ajoutant ses couleurs personnelles. Ces réarrangements au piano des airs connus et moins connus de l’œuvre de Ennio Morricone sont interprétés ici avec un doigté des plus contemporains, tout en sensibilité. *Sorti le 6 décembre