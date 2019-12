Le gouverneur de la Banque du Canada quittera son poste en juin 2020

OTTAWA | La Banque du Canada a annoncé vendredi que son gouverneur Stephen S. Poloz quittera son poste en juin 2020.

M. Poloz ne souhaite pas solliciter un second mandat à l’échéance de son premier, de sept ans, qui prend fin le 2 juin 2020.

«Ce fut un privilège de servir à titre de neuvième gouverneur de la Banque du Canada, a déclaré M. Poloz. Mon rôle comme gouverneur a été le plus enrichissant de ma longue carrière.»

Il a ajouté que pendant son mandat, «la Banque a créé les conditions propices à une croissance économique soutenue, à un faible taux de chômage et à une inflation proche de la cible, et ce, dans un contexte très difficile».

À ce poste, Stephen S. Poloz a succédé en 2013 à Marc Carney, qui est parti cette année-là diriger la Banque d'Angleterre.

Avant de présider aux destinées de la banque centrale canadienne, Stephen Poloz était à la tête d’Exportation et Développement Canada. Il compte près de 30 ans d’expérience des marchés financiers et des principes de prévision et de politique économique.

«Le poste de gouverneur de la Banque du Canada a été mon emploi de rêve, a ajouté M. Poloz, dans le communiqué. Je le quitterai en juin prochain avec gratitude et beaucoup de fierté.»